¿Qué requisito hay ver que en las bolsas para alejar la corrección? Al EuroStoxx sobre 4.215

"Tengo muy presente que todavía no se han visto superadas primeras resistencias significativas desde el punto de vista técnico, como son de forma general los máximos que marcaron los índices la semana pasada, tales como son los 4.215 puntos del EuroStoxx 50 o los 15.562 del Nasdaq 100, que es lo mínimo exigible para alejar los riesgos bajistas y poder favorecer un contexto más consolidativo que correctivo", explica Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

En el caso del Ibex 35, "la ruptura de resistencias que presentaba el Ibex en los 8.850 puntos es una clara señal de fortaleza que invita a un cierto optimismo, pero todavía es pronto para dar por concluida la fase de corrección que desarrolla el selectivo español desde que el pasado mes de junio alcanzara los 9.310 puntos", añade el experto en análisis técnico del portal de estrategias de inversión de elEconomista. | PODCAST: ¿Qué acciones comprar y a qué precios?

Los mercados, tanto las acciones, como los bonos, como el euro, mantienen la calma en este lunes post electoral en Alemania, con cierto tono alcista para las bolsas, mientras que el mercado de deuda se mantiene plano, sin apenas cambios en el interés que se exige al bono de referencia de Alemania, el Bund -con vencimiento a 10 años, al -0,25%-, ni en el resto de bonos, con el de España al 0,4%, pese a la incertidumbre sobre la coalición de gobierno que se formará.

Un gobierno con el SPD del ganador Scholz será más acomodaticio para la política monetaria y fiscal de Europa. Un gobierno en coalición con la CDU/CSU de la saliente Angela Merkel, y con el candidato Armin Laschet de presidente, despertará al rígido halcón [como se conoce a la posición más austera y ortodoxa en la jerga de la política monetaria, frente a las más flexibles palomas (ver gráfico)] que Alemania tiene grabado como marca histórica, y que favorecería adelantar una subida de los tipos de interés y el fin de la adquisición de activos para contener la inflación, a riesgo de ahogar el crecimiento de las economías más débiles.

La sucesión de Merkel es crucial

La sucesión de Angela Merkel en la presidencia de Alemania es crucial para la Unión Europea (UE) en lo que resta de reconstrucción económica, tras el histórico despliegue de estímulos fiscales y monetarios en respuesta a la hibernación global a la que obligó la pandemia en 2020.

Cualquier coalición tripartita con la formación socialdemócrata SPD de Olaf Scholz y los Verdes de Annalena Baerbock debería garantizar menos urgencias del gobierno de Alemania sobre las exigencias de austeridad al resto de socios de la UE, menos presión sobre el ritmo de la retirada de estímulos fiscales y del BCE -los programas de compras de deuda soberana y corporativa y los tipos de interés en mínimos han sido el principal sustento respecto a la liquidez y a las condiciones de financiación de la recuperación- y más sensibilidad hacia las necesidades de los estados periféricos.

Más subidas del petróleo

Los futuros del precio del petróleo suben este lunes por quinto día consecutivo. El Brent se encamina a primera hora hacia a 80 dólares con alzas del 1,7% que le mantienen en máximos de octubre de 2018 mientras que el crudo Texas está en los 75 dólares, un 1,4% arriba en medio de preocupaciones por el suministro. Y es que las relajaciones en algunas restricciones por la pandemia están ayudando a recuperar la demanda.

La filial de coches eléctricos de Evergrande se hunde

Evergrande New Energy Vehicle, la filial de vehículos eléctricos de Evergrande, ha llegado a dejarse esta noche más de un 25% hoy en la bolsa de Hong Kong tras anunciar que no tiene liquidez suficiente para hacer frente a sus pagos pendientes y operaciones. El viernes por la noche, Evergrande New Energy Vehicle había anunciado una "grave escasez de fondos" que le había llevado a "suspender los pagos de algunos de sus gastos operativos", por lo que algunos de sus suministradores cancelaron entregas necesarias para proyectos.