Momento decisivo: el rebote deja a las bolsas de Europa a las puertas de sus resistencias

Más de un 5%. Eso es lo que se ha revalorizado el EuroStoxx 50 desde los mínimos marcados a mediados de julio. Un rebote plagado de sesiones de ida y vuelta y vaivenes que, sin embargo, no ha impedido que el selectivo continental se haya acercado de nuevo a los máximos del año, siguiendo así la estela de otros indicadores continentales como el AEX holandés o el CAC 40 francés, que ya han logrado rebasar niveles análogos.

El EuroStoxx 50 cotiza ya pegado a los 4.165 puntos, por lo que ha llegado a uno de los momentos más decisivos del ejercicio. Y es que, el selectivo debe decidir si da continuidad a los alcistas hacia objetivos en los 4.575 puntos o consolida parte de las últimas ganancias antes de proseguir su camino al alza.

"Todavía no descartamos que exista otra fase bajista, similar a la vista semanas atrás, antes de que realmente haya una continuidad alcista sostenible", apunta Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. "que el EuroStoxx 50 no alcanzara en la última caída los mínimos de mayo en los 3.855 puntos (mínimos en 3.900) y que al otro lado del Atlántico todavía no se haya visto una mínima corrección bajista, invita a no descartar la posibilidad de que aún podamos ver amplios vaivenes en próximas semanas y no nos sorprendería que incluso acabáramos viendo una caída a esos 3.855 puntos", argumenta el experto.

En el caso del Ibex 35, la resistencia a superar se encuentra en los 8.850 puntos. "Desde Ecotrader seguimos considerando que parece muy complicado que el selectivo español pueda superar ese rango resistivo de los 8.850/8.950 puntos, donde aparece la parte superior de un hueco bajista abierto semanas atrás así como la recuperación del 61,80/66% de toda la última caída desde los 9.310 puntos", apunta Cabrero.

Por eso, antes de nuevas compras es preferible esperar a que se forme una nueva caída que de lugar a una ecuación rentabilidad/riesgo más atractiva.

¿Un récord que se le escapa al petróleo?

No hay duda de que el barril de petróleo, tanto en su referencia europea (Brent), como en la estadounidense (West Texas), ha comenzado agosto con el pie izquierdo. Acumula hoy su tercera sesión consecutiva de descensos y compromete el alcance de uno de los récords que tenia a su alcance hasta hace poco, el de encadenar cinco meses consecutivos de ganancias.

Los inversores a corto plazo se sienten en este inicio de semana "inquietos por una ralentización económica en China, provocada en parte por la rápida propagación de la variante del Delta en la región", señala Pierre Veyret, analista de ActivTrades, quien explica que en estas circunstancias "el inversor se ve tentado a trasladar su exposición a sectores más defensivos"

