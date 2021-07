El mercado mantiene su 'plan estratégico': las caídas son una oportunidad de compra

El tono mixto y los vaivenes se siguen imponiendo en los mercados de renta variable europeos y occidentales en las últimas semanas. Los acusados descensos que se están registrando en las principales plazas de China -el CSI 300, de referencia en Shenzhen, suma un descenso superior al 5% en las últimas 3 sesiones y ya cotiza en niveles no vistos desde noviembre de 2020- no hacen sino insuflar una nueva bocanada de incertidumbre a selectivos como el Ibex 35 o el EuroStoxx 50 que, sin embargo, se mantienen alejados de sus niveles de soporte clave.

Se trata de cotas como, por ejemplo, los 8.250 puntos en el Ibex 35, que están a un 6% de distancia, o los 3.855 puntos del EuroStoxx, a un 6% también. "Todavía no descartamos que podamos asistir a una consolidación más amplia en próximas semanas, sobre todo si al otro lado del Atlántico llega un momento en el que sus principales índices optan por consolidar parte de los últimos y fuertes avances, algo que no nos sorprendería que sucediera más pronto que tarde", apostillaba Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader. en su comentario estratégico semanal.

Y es que, que el EuroStoxx 50 no haya alcanzado la zona de mínimos de mayo en los 3.855 puntos (mínimos en 3.900) y que al otro lado del Atlántico todavía no se haya visto una mínima corrección bajista invita a no descartar la posibilidad de que aún se puedan ver amplios vaivenes en las próximas semanas.

En este sentido, solo una vuelta a esos niveles de soporte que se han ido señalando en las últimas jornadas representaría una verdadera oportunidad de inversión para quienes quisieran ahora incrementar el peso de la renta variable en sus carteras.

Pendientes de la ecuación rentabildiad/riesgo en las bolsas de Europa

No en vano, tras el rebote que vimos la semana pasada, "esa ecuación riesgo/recompensa no es tan atractiva e invita a no ir tras los precios ya que lo más probable es que en próximas fechas tengan continuidad los vaivenes y es en caídas cuando hay que saber comprar buscando objetivos que están a un 15% en el caso del Ibex 35 (10.100 puntos)", señala Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

El dólar, pendiente de la Fed

No hay duda de que esta semana todas las miradas estarán puestas en el inicio de la última reunión del FOMC (Comité del Mercado Abierto de la Reserva Federal) antes de las vacaciones estivales. Un evento que puede influir sobre todo en el comportamiento del dólar estadounidense, que se encuentra cotizando cerca de sus máximos anuales. A escasas horas para conocer la decisión de la entidad central sobre las medidas acomodaticias que tiene en su mano, el billete verde se encuentra a menos de un 1% de sus niveles más altos del año.

La fortaleza del dólar lastra a un euro/dólar que, a pesar de que hoy se aleja ligeramente de soportes, cotiza pegado a su nivel clave, los 1,1750 ya que su cesión abriría la puerta a caídas hacia los 1,16 dólares por euro

