El valor de Ence en bolsa ya está por debajo del de Navia

Carlos Simón García Madrid

Dos años después finalmente el pasado viernes se conoció la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la prórroga concedida en 2016 a Ence para continuar su actividad en la planta de Pontevedra, con el peor resultado posible para los intereses de la compañía, ya que la sentencia, no solo no permite la continuidad de la actividad hasta 2073 sino que también recorta la validez de la actual, que en principio cesaba en 2033. Ence ya ha informado de que agotará todos los recursos disponibles y el primero de ellos lo hará ante el Supremo, por lo que el cierre (o no) definitivo se hará esperar todavía varios meses más.

La reacción en bolsa ha sido contundente y en solo dos sesiones se ha desplomado más de un 20%, situándose en el entorno de los 2,50 euros, mínimos de noviembre y disminuyendo su valor en el parqué hasta los 615 millones de euros.

Hay que recordar también que Ence cifró el impacto del cese de actividad en 185 millones, de los que 75 son de salida de caja directa y que, por el contrario, lo normal es que reciba una indemnización mínima de 130 millones, que es lo que ha invertido en la planta desde la última prórroga concedida y que equivaldría al 21% de la capitalización actual.

Un 20% menos

Desde Renta 4 apuntan a que, "aunque veremos volatilidad en el valor, creemos que las caídas abren oportunidades de compra, en un contexto en que el precio actual ya valora en 0 euros la planta de Pontevedra y que solo la de Navia ya está valorada en 680 millones, por encima de la capitalización actual, a lo que habría que sumar el negocio de energía, que debe valer en torno a 400 millones".

De las 7 casas de análisis que han actualizado sus valoraciones, se ha pasado de una media de 4,7 euros a 3,77 euros, es decir, un recorte del precio objetivo del 20%. No obstante, esta nueva valoración todavía deja un potencial alcista en el título de más del 50% desde el cierre del lunes. Asimismo, solo uno de los expertos ha deteriorado su recomendación de comprar a vender, con lo que mantiene al 77% del consenso a favor de tomar posiciones. "Aunque la cotización de Ence ya descuenta el cierre de Pontevedra y un precio de la celulosa un 6% por debajo de la media de la última década, no descartamos caídas adicionales", concluyen en Sabadell.