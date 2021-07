Powell advierte de los riesgos del 'criptodólar' y propone regular las 'stablecoins'

Los reguladores están cada vez más preocupados por las criptomonedas, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtió en su discurso de este miércoles que las primeras medidas pueden estar a la vuelta de la esquina. En un apartado de su declaración ante el Congreso, Powell habló sobre los riesgos de las 'stablecoins', criptomonedas cuyo valor está atado al dólar, con el tether como la más famosa del grupo; y dejó la puerta abierta a crear una criptomoneda oficial.

Hablando de los posibles peligros a los que se enfrenta el dólar, el banquero abogó por regular este tipo de criptomonedas atadas al 'billete verde', ya que "cumplen en teoría con la misma función que los mercados monetarios u otros activos". Su falta de regulación está detrás de las sospechas de que la empresa que emite esta criptodivisa la usa para manipular los mercados y, en concreto, el precio del bitcoin. La Fiscalía de Nueva York ya lleva años investigando sus operaciones, y hace unos meses les acusó de fraude.

Powell comentó que las criptomonedas con un valor atado al dólar deberían estar regulados como los depósitos bancarios, y que sus emisores deberían cumplir con las mismas condiciones que otras empresas financieras. Precisamente, el pasado mes de mayo, Tether reconoció que apenas un 4% de las reservas con las que respalda los 60.000 millones de 'pseudodólares' en circulación están en efectivo, mientras que el resto están, en su mayoría, invertidos en deuda empresarial a corto plazo de dudoso valor.

Por otro lado, el presidente de la Fed también anunció que este próximo mes de septiembre publicarán un informe sobre la viabilidad de la emisión un 'criptodólar' oficial respaldado por el propio banco central, como ya se está planteando el BCE. Aun así, Powell reconoció que implementar este tipo de moneda conlleva riesgos para la economía, dado que podría reducir el papel de los bancos en la economía y dejarles sin la liquidez que suponen los depósitos, entre otros.

Aun así, Powell dejó la puerta abierta a esa posibilidad. "No hará falta la existencia de criptomonedas privadas si la Fed emite una", argumentó. En concreto, reconoció que la rapidez de pagos y transferencias que ofrecen las 'stablecoins' y las casas de cambio -no tanto el bitcoin- son ventajas competitivas a las que se tienen que adaptar. Aun así, dejó claro que "no veo un riesgo a la posición del dólar" como moneda dominante en el ecosistema financiero mundial.