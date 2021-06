La banca propone que haya varios planes de pensiones de empleo de promoción pública

Ángel Alonso Madrid

Las entidades financieras han propuesto al Gobierno la posibilidad de poder crear tantos planes de pensiones de promoción pública como firmas estén interesadas en hacerlo, al tener un mejor conocimiento del funcionamiento de las pymes y los autónomos, que constituyen una base importante de su cartera de clientes, porque ya tienen contratados otros productos financieros. Estos planes, además, estarían disponibles en una plataforma digital abierta para que los eventuales usuarios pudieran compararlos y contratarlos más fácilmente.

Esta es una de las propuestas que el sector ha realizado para desarrollar el sistema de los planes de empleo en España, a raíz de la intención del Ejecutivo de crear un superfondo público de pensiones, que debería estar definido antes de que termine el año pero del cual, por el momento, no ha trascendido todavía cuál va a ser su estructura.

Este superfondo público venía recogido en una disposición transitoria de los presupuestos generales del Estado y se establecía un período de doce meses para la presentación de un proyecto de ley que lo regulara, permitiendo al Estado la capacidad legal para actuar de promotor, y que definiera su articulación. Pero en el sector ya se da por descontado, a las puertas del verano, que va a ser imposible cumplir estos plazos porque todavía no se han presentado las grandes líneas maestras de la reforma para impulsar el sistema de previsión social, como son los beneficios fiscales para las empresas.

Una de las principales preocupaciones radica en el hecho de que todavía no se sabe cómo será el procedimiento para seleccionar a las firmas gestoras y depositarias, más allá de que será un "concurso competitivo abierto", como se anunció el año pasado. Entre las gestoras preocupa que la gestión termine siendo un oligopolio.

"Lo complicado no es la gestión de los planes de pensiones, sino su administración, para lo que se requiere una experiencia que no todas las firmas de inversión tienen", asegura una fuente del sector. "No se trata solamente de aplicar una estrategia de inversión sino de llevar el día a día administrativo de este vehículo y distribuirlo adecuadamente entre sus potenciales clientes, como son las pymes", advierte.

"Llevamos un retraso considerable y lo más probable es que no lleguemos a tiempo ni siquiera al primer semestre del próximo año, porque todavía hay poca visibilidad sobre el tema fiscal, y hay una incógnita sobre quién creará la plataforma digital, aunque hay expectativas de que lo hagan las propias gestoras, o sobre cuáles serán las comisiones que se aplicarán para que sea rentable. Sin tener claras las reglas del juego va a ser muy difícil", señala otra fuente.

Anticipando parte del trabajo, desde la asociación Inverco han contado con el asesoramiento de una de las grandes consultoras para diseñar la plataforma y poder optar a los fondos europeos Nex Generation, por la vía de la digitalización del sector y la sostenibilidad, según confirman varias fuentes. Pero incluso para la implementación de esta plataforma, se requiere de cambios en la normativa de distribución de planes de pensiones.

Desde Inverco consideran que haber reducido los límites a las deducciones fiscales en los planes individuales ha sido un error, sin haber tenido antes desarrollado el modelo del segundo pilar.