Mark Mobius avisa de que la confusión actual de los mercados está provocando "movimientos locos"

La volatilidad del mercado y los próximos movimientos de los bancos centrales deben ser observados "con mucho cuidado", advirtió el veterano inversor Mark Mobius. El experto asegura que los "movimientos locos" vistos en activos como el bitcoin están impulsados por la "desorientación y confusión" actual de los mercados.

La especulación del mercado sobre cuándo los bancos centrales, y en particular la Reserva Federal de EEUU, podrían comenzar a reducir las compras de activos, lleva presente en los mercados desde hace meses, tras la incipiente recuperación de la pandemia de coronavirus y el espectro de una inflación creciente.

Mark Mobius, socio fundador de Mobius Capital Partners, declaró para la CNBC que los movimientos del banco central deben ser observados de cerca. "Cualquier retroceso en la oferta monetaria como resultado del retroceso de los bancos centrales será muy malo para los mercados. Así que creo que tenemos que observar esto con mucho cuidado", afirmó el experto.

Una situación divertida con mucho dinero en el bolsillo y mucha confusión

Incluso sin las actuales preocupaciones sobre qué harán los bancos centrales, ha habido casos de extrema volatilidad del mercado desde el comienzo del año, incluido el frenesí comercial minorista de Reddit. La mayor criptomoneda del mundo también ha vivido movimientos salvajes este año. El precio del bitcoin ha caído más de un 50% desde su máximo histórico marcado el pasado mes de abril.

Mobius considera que la alta toma de riesgos entre los inversores y la volatilidad del mercado se debe a la confusión. "Mucha gente tiene dinero en efectivo con el que quiere hacer algo y, en segundo lugar, mucha gente está confundida. El hecho de que hayan visto como el bitcoin, en el que tenían tanta fe, se redujo de la forma en que se redujo confunde a la gente. Así que tienes una situación divertida con mucho dinero en el bolsillo y mucha confusión y desorientación, creo que eso es lo que impulsa muchos de estos movimientos locos en el mercado", afirma el experto.

No obstante, Mobius cree que los mercados aún podrían subir más si los bancos centrales no desconectan los programas de compra de activos demasiado pronto.

"Con un montón de dinero derrochando, no hay razón por la que el mercado no pueda subir, no solo el mercado de EEUU, sino también el MSCI y el mercado emergente. Puede ver una continuación a menos que haya un gran retroceso en la oferta monetaria y es por eso que tenemos que observar el comportamiento de los bancos centrales de todo el mundo, particularmente la Fed ".

¿Una receta para el desastre?

Mobius señaló cómo algunos mercados emergentes se habían desempeñado bien gracias al aumento de la oferta monetaria mundial y señaló cómo algunas monedas, como el renminbi chino y el real brasileño, se habían comportado particularmente bien durante el último año, pero advirtió de que las perspectivas también eran impredecibles para las divisas.

"Vamos a continuar viendo muchos de estos movimientos inusuales y algunos de ellos son justificables, pero muchos de ellos no lo son, lo que crea una perspectiva muy incierta. Y por supuesto esto significa una receta para el desastre para algunas personas que están invirtiendo", señaló el experto.