¿Será un verano tranquilo para los mercados? La volatilidad no se quiere ir 'de vacaciones'

Faltan tres semanas para el arranque oficial del verano, pero todo el mundo mira de reojo a la estación estival esperando un merecido descanso al mismo tiempo que la vacunación contra el coronavirus progresa en todo el mundo y la reapertura comienza a ser poco a poco un hecho. Poniendo el foco en los mercados estadounidenses, todo apunta a que el horizonte debería ser de tranquilidad en los meses veraniegos. Sin embargo, no todos los analistas lo tienen tan claro y algunos piden precaución.

La opinión generalizada es que los meses de junio, julio y agosto deberían ser más tranquilos ahora que el 51% de los adultos estadounidenses se han vacunado completamente contra el covid y que la economía ha subido como la espuma desde hace un año. Si 12 meses atrás la prioridad era hacer frente a la pandemia y olvidarse de lo demás, ahora la población quiere tomarse un respiro, incluidos los inversores, ya con el regreso a sus oficinas en mente.

¿Qué dicen los datos? Echando la vista al pasado, concretamente a los últimos 70 años, desde Bespoke Investment Group muestran un patrón histórico de negociación bastante plano para el S&P 500, un 0,08% de media mensual, en los meses de verano.

Asimismo, la volatilidad de los precios del mercado bursátil, reflejada en el 'índice del miedo' en Wall Street, el VIX, también ha evolucionado por debajo de la media en los meses de verano desde el año 2000, subraya Darren Schuringa, director ejecutivo de ASYMmetric ETFs.

¿Será, por tanto, otro verano tranquilo más? Hay serias dudas. Nancy Davis, fundadora de Quadratic Capital Management y ex de Goldman Sachs, da la primera voz de alerta entrevistada por MarketWatch. Davis avisa de los riesgos de un 'parón' de la actividad bursátil por las vacaciones: "Con menos participación en el mercado de lo habitual podría significar que no ocurra nada, pero si no hay tantos creadores de mercado, los mercados son bastante frágiles en cuanto a la liquidez". La analista también afirma rotunda que "la volatilidad del mercado es episódica" y espera focos ocasionales este verano.

Su opinión la comparte el jefe de asignación de activos y economista jefe de Wilmington Trust, Luke Tilley, quien admite que las certezas sobre la salud y el poder recuperar la normalidad tras el covid gracias a las vacunas no son trasladables a los mercados. "Veo varios factores que podrían llevar a la volatilidad del mercado de renta variable durante el verano", asegura también a MarketWatch, señalando una alta probabilidad de más sorpresas en los próximos datos económicos.

Si este lunes no hubo datos relevantes al estar cerrados los mercados en EEUU, el resto de la semana se esperan indicadores económicos que pueden alterar el panorama. En el radar de los analistas están las nóminas no agrícolas de mayo después de que la contratación en abril resultara muy decepcionante. "Creemos que posiblemente se vaya hacia otra cifra decepcionante", asevera Tilley, poniendo de relieve los desajustes del mercado laboral tras el shock pandémico. La importancia de los datos económicos reside en su capacidad de hacer a la Reserva Federal empezar a revisar sus políticas 'ultra-laxas', lo que también podría tener grandes implicaciones para los mercados.

El citado Darren Schuringa, que también pronostica "una elevada volatilidad durante el verano debido al aumento de la especulación", añade otro factor que puede llevar a un verano 'movido'. "Los saldos de los márgenes en EEUU están en máximos históricos ahora mismo", explica, refiriéndose a la cantidad de dinero que los inversores han pedido prestado para comprar acciones. "Está en el número uno. Nunca lo hemos visto cerca de los 800.000 millones de dólares", exclama antes de lanzar su gran admonición: "Si se observan históricamente los saldos de los márgenes, alcanzan su punto máximo justo antes de las grandes correcciones del mercado".

Por si esto fuera poco, Schuringa ve mayores posibilidades de caída si hay más turbulencias en los criptoactivos, con el bitcoin en primera línea, y en las 'acciones memes', como GameStop o AMC. "Esto es un juego de azar y no una inversión", zanja.