El Ibex 35 suma su séptima semana de subidas y toca máximos de febrero de 2020 tras superar los 9.200

Las bolsas europeas han terminado con buen sabor de boca la semana. Sus índices se han anotado ascensos moderados, respaldados por los avances de la misma magnitud que registra Wall Street al cierre del mercado en el Viejo Continente. El EuroStoxx 50, selectivo de referencia, ha marcado nuevos máximos anuales y desde enero de 2008. Y no solo eso: ha batido importantes resistencias, poniendo fin a la consolidación lateral de las últimas semanas, según Ecotrader. En España, el Ibex 35 ha sumado un 0,42% este viernes y ha terminado por encima de la cota psicológica de los 9.200 enteros (máximos anuales también), aunque en la semana apenas se ha anotado apenas un avance de dos décimas. No obstante, el Ibex 35 suma con este siete semanas consecutivas al alza.

La renta variable comenzó esta jornada con cautela, aunque con buenas sensaciones. "Los inversores cada vez son más optimistas por la recuperación económica", aseguró a primera hora Sergio Ávila, analista de IG España.

Los mercados se han mostrado 'animados' desde por la mañana por el proyecto de presupuesto del Gobierno de EEUU, del que ayer se filtraron algunos detalles aunque no será hasta más tarde cuando el presidente del país, Joe Biden, dé más información al respecto.

A la espera de esas referencias y con un indicador de la inflación norteamericana (el PCE) subiendo, pero no tanto como se podía temer, Wall Street ha arrancado este viernes en positivo, permitiendo con ello que las compras que registraban previamente los parqués europeos se mantuvieran.

El EuroStoxx bate resistencias

Tanto es así que el EuroStoxx 50, el índice bursátil de referencia a este lado del Atlántico, ha alcanzado nuevos altos anuales, a su vez máximos desde enero de 2008 (alto intradía: 4.076,5).

"El EuroStoxx 50 ha logrado cerrar la semana superando la zona de importante resistencia de los 4.040 puntos, que es el techo del lateral que acotaba la consolidación durante las últimas seis semanas. Si el lunes no hay sorpresas, que recuerden que hay cierre mensual, estaríamos ante algo que sería de todo menos algo bajista y que plantearía alzas hacia la zona de los 4.300 puntos, cuyo alcance supondría haber asistido a un movimiento alcista idéntico al que vimos entre marzo y junio del año pasado. No habrá ninguna debilidad ni contraataque bajista que pueda ser preocupante mientras el EuroStoxx 50 no pierda los 4.020 puntos", asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader.

Si se atiende al análisis técnico, se ha producido un movimiento importante: el EuroStoxx ha batido la resistencia que tenía en los 4.040 enteros, que era el techo del canal lateral en el que se ha movido las semanas pasadas.

Al hacerlo, además, en el cierre semanal "reanuda la tendencia alcista de los últimos meses", asegura Joan Cabrero, asesor de Ecotrader, quien considera que la superación de la resistencia es "una señal muy positiva".

Este experto calcula que en el corto plazo se podrían ver ascensos adicionales en la bolsa europea de hasta el 5,6%, hacia la zona de los 4.200-4.300 enteros. Eso sí, matiza Cabrero, para confiar plenamente en este escenario el EuroStoxx 50 no deberá perder en las próximas jornadas su soporte a corto plazo en las 4.020 unidades.

El Ibex recupera los 9.200

El selectivo continental ha terminado así la semana con ganancias acumuladas del 1%. En cambio, el Ibex 35 español apenas se ha revalorizado dos décimas desde el viernes pasado.

No obstante, el índice patrio ha recuperado la cota de los 9.200 puntos (máximo intradía: 9.244), aunque se ha quedado por debajo de la resistencia que tiene en los 9.250, según Cabrero.

Banco Sabadell ha sido con diferencia el farolillo rojo del Ibex hoy, con sus acciones desplomándose un 6,54% tras conocerse el nuevo plan estratégico de la entidad.

Fluidra, Meliá y Solaria han seguido en las ventas al banco con pérdidas superiores al 2%. En cambio, Merlin y Mapfre han copado las mayores alzas al ganar más de dos puntos porcentuales. De hecho, la socimi ha sido el valor más alcista del Ibex 35 en el balance semanal (+6,9%), mientras Solaria (-5,8%) ha sido el peor.