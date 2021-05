El indicador fetiche de la Fed se dispara a máximos de 1992 y alimenta los temores a la inflación

Hace unas semanas fue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) el que dio la primera señal de alarma tras tocar máximos de 2008: el monstruo de la inflación llegaba. Este viernes ha sido el PCE (Personal Consumption Expenditure Price Index), el indicador o índice de precios favorito de la Reserva Federal, el encargado de alimentar aún más los temores sobre la inflación.

El PCE general se ha situado en el 3,6%, tocando también máximos desde 2008. No obstante, la Reserva Federal de EEUU presta especial atención al PCE subyacente, que es el mismo indicador que el PCE pero no pondera los alimentos frescos ni la energía, que son los componentes más volátiles del índice de precios. La Fed ha reconocido en varias ocasiones que es este índice al que presta más atención para conducir su política monetaria (subir o bajar tipo, comprar o vender bonos...). El PCE subyacente se ha situado en abril en el 3,1%, la mayor tasa de variación desde mayo de 1992.

El buen ritmo de vacunación en EEUU, junto a unos estímulos fiscales (con multitud de ayudas directas a las familias) y monetarios sin precedentes, está relanzando a la mayor economía del mundo a través de la demanda y el consumo interno.

El problema es que este rápido despegue de la economía podría estar generando lo que se conoce como 'efectos de límite de velocidad': una economía que crece tan rápido que aunque no ha alcanzando aún su potencial, puede generar tensiones inflacionistas porque la oferta (empleo, maquinaria, fábricas...) es incapaz de reabrir al mismo ritmo que demandan los consumidores. Estos efectos límite de velocidad pueden generar una inflación temporalmente alta.

Los economistas de Commerzbank ponían un ejemplo muy curioso para representar este efecto hace unas semanas. "El problema es particularmente evidente para las empresas de alquiler de coches. Estas redujeron sus flotas de vehículos al comienzo de la pandemia porque la demanda se desplomó y las empresas necesitaban liquidez. Ahora están siendo 'invadidas' por clientes y no están logrando aumentar las flotas lo suficientemente rápido, porque la producción de automóviles nuevos está estancada debido a los cuellos de botella en la producción de chips. Como consecuencia, los precios de alquiler de coches (y de los coches de segunda mano) están aumentando con fuerza", aseguran desde Commerzbank.

La inflación está en todas partes de la economía y la evidencia es el PCE subyacente. La energía no es el único culpable del alza de precios. Según muestran los datos desagregados del PCE, los servicios, los bienes duraderos y los no duraderos han incrementado sus precios en más de un 3% anual. Una variación que no se puede despreciar, aunque es cierto que tampoco se puede comparar con el incremento del 24,8% que ha sufrido la energía.

Desde la firma financiera TD Securities explican en una nota recién publicada que "con un 3,1%, la inflación de precios subyacente del PCE parece que se está calentando. No obstante, es poco probable que este ritmo se mantenga por mucho tiempo. Aún así, con signos de un crecimiento económico más fuerte y una inflación que probablemente se mantenga por encima del 2%, a la Fed le resultará cada vez más difícil evitar hablar del tapering y de retirar los estímulos".

Las excusas se acaban para la Reserva Federal. El PCE subyacente (el oráculo de la inflación) está ahora mismo superando con claridad el 2% que se marca de objetivo la Fed. Por ahora, el banco central puede argumentar que esta mayor inflación está compensando un 2020 en el que el PCE estuvo de forma constante por debajo del 2%. Pero si los meses pasan y los precios siguen creciendo a un ritmo superior al 2%, el mercado podría empezar a cuestionar la 'seriedad' de la Fed con su propio compromiso, lo que podría tener consecuencias nefastas para el dólar y la economía de EEUU.

¿Por que el PCE mejor que el IPC?

James Bullard, presidente de la Fed de San Luis, explicaba hace tiempo en una nota que "el gobierno federal prefiere usar el IPC para hacer ajustes por inflación a ciertos tipos de beneficios, como el Seguro Social. Por el contrario, el FOMC (la Fed) se centra en la inflación del PCE en sus proyecciones económicas trimestrales y también establece su meta de inflación a más largo plazo en términos del PCE por tres razones principales: las ponderaciones de gasto en el PCE pueden cambiar a medida que las personas sustituyen algunos bienes y servicios por otros, el PCE incluye una cobertura de bienes y servicios más completa, y los datos históricos de PCE se pueden revisar (más allá de los factores estacionales)".

"El FOMC ha evaluado cuidadosamente ambos índices para ver que métrica usar (con el objetivo de inflación) y concluyó que la inflación del PCE es la mejor medida. En mi opinión, el PCE general debería convertirse en el estándar y, por lo tanto, debería utilizarse de forma coherente para estimar y ajustar la inflación. Si bien la adopción de una medida estándar probablemente no sea un asunto sencillo, brindaría claridad al público sobre cuál refleja con mayor precisión la inflación de precios al consumidor", aseguraba en su día Bullard.