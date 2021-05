Las grandes gestoras españolas rechazan invertir en criptomonedas

Las grandes gestoras españolas no se plantean a día de hoy invertir en criptomonedas. El pasado 7 de mayo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores aclaró, en una actualización de un documento de preguntas y respuestas sobre la normativa de instituciones de inversión colectiva, que los fondos de inversión y sicavs podrán hacerlo siempre que estas dispongan de negociación diaria. Aunque la puerta está abierta, entidades como CaixaBank AM, Santander AM y BBVA AM, que concentran una cuota de mercado del 55%, descartan pasar por ella en el corto plazo. Pero no son las únicas que lo rechazan.

El director de estrategia de inversión de CaixaBank AM, Santiago Rubio, firma que gestiona más de 73.100 millones de euros, tras la integración de Bankia AM, asegura que "no van a tocar las criptomonedas". Su postura se encuentra en línea con la que han adoptado otras grandes entidades.

"No digo que no vaya a ser nunca, solo digo que ahora mismo no nos lo planteamos", señala también Jaime Martínez, director global de Asset Allocation de BBVA AM. "Dentro de 10 años será mucho más normal, hoy estamos en los albures, por llamarlo así, de una manera distinta de tener exposición a activos y, como todo en la vida, hay que ir paso a paso. No vamos a complicar a nuestros clientes con cosas que no controlamos bien. Otra cosa es que en Suiza se dé acceso a quien lo quiera hacer, es diferente. Nosotros, de momento, en las carteras no está planteado hacer movimientos en ese sentido", añade.

Cristina Rodríguez Iza, responsable de Global Solutions Multi Assets en Santander AM explica, por su parte, que las criptomonedas no son un activo que tengan habilitado en sus folletos y, por tanto, "no tenemos planes de invertir en ellas".

Al tratarse de una inversión de alto riesgo y cuyo precio tiene un alto componente especulativo, las gestoras que quieran incluir criptomonedas en sus fondos tendrán que actualizar su documentación e incluir una mención expresa y destacada sobre esta exposición, así como de los riesgos que puede conllevar tanto en su folleto como en el Documento de Datos Fundamentales (DFI).

Otras grandes gestoras como Bankinter tampoco contemplan incluir las criptodivisas dentro de sus activos de inversión ni de sus carteras "por ser un activo de alto riesgo", señalan. Su alta volatilidad ha llevado a que el precio de las dos criptomonedas más grandes, el Bitcoin y el Ethereum, corrija un 40% desde sus máximos anuales (ver gráfico). Tampoco en Ibercaja Gestión: "Por supuesto que valoramos positivamente cualquier ampliación en los activos susceptibles de inversión por parte de los fondos. Sin embargo, a día de hoy no estamos valorando incorporar en las políticas de inversión de nuestros fondos esta alternativa".

Desde Unigest, sociedad gestora de fondos de inversión del Grupo Unicaja Banco, consideran que, en general, las criptomonedas y los derivados relacionados con ellas, son unos instrumentos, en el mejor de los casos, muy complejos, por lo que la inversión en los mismos representa un riesgo muy elevado, que, en ningún caso, recomiendan a sus partícipes. Por ello, en ninguno de los fondos gestionados por Unigest se incluyen este tipo de activos, "una posición que no se tiene previsto modificar", explican.

Fuera de España, sin embargo, gigantes como BlackRock sí que se han mostrado más receptivos, y dos de sus fondos (BlackRock Strategic Income Opportunities y BlackRock Global Allocation Fund, a la venta en España según Morningstar) podrán invertir en futuros sobre la criptomoneda que se liquiden en efectivo, y que coticen en mercados registrados bajo la Comisión de Comercio de Futuros sobre Materias Primas estadounidense.

Quienes sí están apostando decididamente por los criptoactivos son los hedge funds. Según un estudio elaborado por PwC y Elwood Asset Management en el que ha colaborado Aima, la asociación europea de inversión alternativa, el 21% de los hedge tradicionales ya invierte en esta clase de activos, acaparando de media un 3% del total de su volumen patrimonial. Y sus planes pasan por incrementar esta cifra de aquí a final de año, como aseguran el 86% de los gestores que participaron en el estudio. De hecho, una cuarta parte de los que no están todavía invertidos en criptomonedas señalaron que están buscando la fórmula para hacerlo, aunque en general todos reconocen la falta de regulación como la principal barrera con que se encuentran.