El minoritario ganaría a 'balón parado' entre un 2% y 4% en la opa de Naturgy

Cuatro meses ha tardado Criteria Caixa, el principal accionista de Naturgy, en mover ficha en lo referente a la opa parcial de IFM. El brazo inversor de La Caixa anunció el martes su intención de reforzar su posición en el capital de la utility, desde el 24,8% actual hasta un 30%, sin sobrepasar el umbral legal fijado para formular una opa.

Una decisión en parte esperada, pero que complica la operación, ya que el movimiento reduce el porcentaje del capital susceptible de acudir a la oferta hasta aproximadamente el 24% del total, al tiempo que bajará la liquidez del valor dado el poco free float (capital de libre circulación) actual, cuando la firma australiana necesita una aceptación mínima del 17%, además del visto bueno del Gobierno.

Con la postura de Criteria y teniendo en cuenta que GIP y CVC –los fondos que manejan alrededor del 40% de la eléctrica– ya anunciaron que no venderán su parte, la salida de IFM es recurrir a Sonatrach (empresa estatal de Argelia), con el 4%, inversores institucionales, que manejan el 21% del capital y minoritarios, con el 8%.

Bankinter: "Para tener éxito la oferta y cumplir con el mínimo del 17% deberían aceptar la oferta el 72% del free float, lo cual complica el éxito de la operación"

Si hacemos un ejercicio de simulación, un inversor que comprara este miércoles al precio al que cerró Naturgy (21,47 euros) y que opte por vender el 60% obtendría una rentabilidad del 2,5%, mientras que si vendiese el 100%, la rentabilidad ascendería a un 4,2%.

"La oferta de IFM es sobre el 96% del freefloat efectivo, por lo que para tener éxito la oferta y cumplir con el mínimo del 17% deberían aceptar la oferta el 72% del free float, lo cual complica el éxito de la operación", explica Aránzazu Bueno, analista de Bankinter.

Por otro lado, Criteria ha confirmado su voluntad de continuar como el accionista español de referencia y su voluntad de mantener la empresa cotizada en España, asegurar un plan industrial coherente con la transición energética justa y preservar la seguridad de suministro energético a España, además de evitar ventas de negocios de la española sin asegurar su reinversión.

Renta 4: "No sabemos hasta qué punto IFM podría estar ahora interesado en entrar en Naturgy si no cuenta con el apoyo por parte de su principal accionista"

Una decisión que podría facilitar el sí del Gobierno a IFM ya que se garantizaría la españolidad de la eléctrica en un sector considerado estratégico. Sin embargo, "no sabemos hasta qué punto IFM podría estar ahora interesado en entrar en Naturgy si no cuenta con el apoyo por parte de su principal accionista", señalan desde Renta 4.

El dividendo es una de las buenas razones de la entidad que preside Isidro Fainé para mantener una posición importante en Naturgy, ya que incluso al precio de la opa, el dividendo de la eléctrica es y será, con una rentabilidad del 7%, el más alto del sector español y europeo.

"El paquete adicional del 5% que está dispuesto a comprar Criteria alcanzaría un valor de aproximadamente 1.000 millones de euros. Los dividendos que recibe anualmente de Naturgy cubren más de la mitad del gasto anual de la Obra Social de la Fundación La Caixa", recuerdan desde Bankinter.

¿Mejorará IFM el precio?

Pese a que la oferta de IFM no es una opa a la totalidad, Naturgy se anota en bolsa un 13% en 2021. Desde el equipo de análisis de Banco Sabadell no descartan que el incremento de participación de Criteria del 5,2% se produzca en mercado, "lo que también podría suponer presión al alza en el precio [...] y que en última instancia IFM tenga que mejorar su oferta", señalan sus expertos, aunque recuerdan que existe el riesgo de que la operación no salga adelante.

Una opinión que no comparten desde Renta 4, donde no consideran que sea una razón de precio, "por lo que, a no ser que tenga el apoyo de CVC/Alba y GIP, no creemos que suba su oferta", señalan. Y tampoco descartan que IFM la retire.

En este último caso, el accionista mantendría los títulos de una compañía que está pendiente de presentar su hoja de ruta con un plan de crecimiento brutal en renovables de cara a los próximos años.