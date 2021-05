Algunos gestores valor coinciden en comprar Grifols y en vender Acerinox

Grifols defiende la tercera mejor recomendación del Ibex 35, y es en la única compañía en la que han coincidido, además, algunos gestores value en incorporar a sus carteras en el último trimestre. Tanto el fondo ibérico de Cobas AM, la gestora fundada por Francisco García Paramés, como el de azValor AM, creada por Álvaro Guzmán, Fernando Bernard y Beltrán Parages han tomado posiciones en este valor, que desde hace años forma parte, también, de EDM Inversión, el fondo más antiguo de bolsa española. En el lado de las ventas, tanto Cobas como azValor han deshecho también su posición en Acerinox.

Pero, ¿qué les ha llevado a fijarse en Grifols? En el caso de Cobas, que mantiene la primera posición por rentabilidad con su fondo de bolsa española con un 24%, casi 13 puntos porcentuales más frente al resto de productos de bolsa española, han "aprovechado la debilidad de la acción a principios de marzo, para comprar una compañía de calidad a precios atractivos", explica Gonzalo Recarte, Director Comercial - CCO de la gestora. La acción de Grifols bajó un 6,49% en el primer trimestre, hasta dibujar un suelo en los 19,28 euros, su nivel más bajo desde 2017. Desde entonces recupera un 21%.

"La compañía ha demostrado que tiene capacidad para subir precios en momentos difíciles, y puede crecer orgánicamente de forma sostenible por el aumento de la diagnosis en enfermedades crónicas, unido a una mayor penetración per cápita de sus principales proteínas plasmáticas", añade.

Este fondo, además de a Grifols, también ha incorporado a Galp. "Hemos decidido tomar una posición", explica Recarte, "debido a que tiene una cartera de activos únicos de exploración y producción, principalmente el presalino brasileño, con un breakeven alrededor de 25 dólares por barril, lo que unido a la pobre evolución de su cotización nos ha permitido tomar una posición con un alto margen de seguridad". A su vez, ha salido de Prisa un año después de su entrada, de Catalana Occidente y de Gestamp -además de Acerinox-.

En el caso de azValor, la única incorporación a su cartera ibérica ha sido las acciones preferentes de Grifols. "A nuestro precio de compra", explicaban en su última carta trimestral, "pagamos 11 veces los beneficios normalizados que estimamos en 2022, un nivel muy atractivo teniendo en cuenta las barreras de entrada del sector".

Por su parte, azValor Iberia, que también lidera las subidas con una rentabilidad de más del 15% en lo que va de año, ha vendido las posiciones que tenía en Bankinter, Indra, ArcelorMittal y Acerinox "tras las subidas de sus cotizaciones y el resultante menor potencial", señalan en su carta trimestral. En el caso de Acerinox, su precio ha subido más de un 85% en el último año.

En el conjunto de las seis carteras analizadas (ver gráfico), se han producido el doble de ventas que de nuevas incorporaciones entre enero y marzo.

Otros movimientos

En el caso de Horos Value Iberia, por ejemplo, que es, tras el de Paramés, el segundo fondo de bolsa española activo que más sube este año, su único fichaje ha sido el de Alantra, una vieja conocida de los gestores de este fondo, que señalan que, pese a lo complicado que ha sido 2020, "ha demostrado la resiliencia de su negocio, logrando beneficios cercanos a los 24 millones. A futuro, esperamos una recuperación de estos (...). Alantra mantiene una posición financiera muy holgada, además de participaciones minoritarias en otras compañías del sector, a las que el mercado no da ningún valor".

Magallanes Iberian Equity ha optado por entrar en Aena y en Bankinter, a la que describe como "posiblemente la mejor franquicia bancaria en España, por rentabilidad, por eficiencia y satisfacción al cliente"; mientras que han deshecho la posición en Fluidra.

Más salidas se han producido en Bestinver Bolsa, que se ha marchado de Unicaja, que tenía un peso del 2,5% en la cartera o de EDP, que representaba un 2,1%, entre otros cambios. Y ha comprado CTT Correios de Portugal y Global Dominion.

EDM Inversión, por su parte, ha incluido a Endesa en su cartera y ha vendido la posición que mantenía en Aena.