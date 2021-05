BBVA enfila su camino para regresar al EuroStoxx 50: es la primera candidata

La pandemia provocó que las cotizadas españolas perdieran peso entre los grandes valores de la zona euro, con la salida de BBVA y Telefónica del EuroStoxx 50 por primera vez desde que este índice se creó hace más de dos décadas. En estos ocho meses desde que se anunció su exclusión del indicador de referencia que replican y siguen muchos fondos, el banco se ha ido recuperando en bolsa y ya enfila su regreso, situándose como la primera candidata a entrar.

Las acciones de BBVA han subido en torno a un 116% desde que tocaron mínimos históricos en septiembre de 2020. En capitalización, esto se traduce en que la entidad financiera vuelve a valer más de 31.100 millones de euros en el parqué, niveles no vistos desde marzo y muy cerca de la máxima cifra marcada este 2021. Aunque aún no ha recuperado los 35.500 millones a los que llegó a cotizar el año pasado, antes de que se declarase la pandemia, esta capitalización ya la sitúa en el puesto 41 entre las cotizadas del euro, según los últimos datos de Stoxx -en el EuroStoxx solo se tienen en cuenta las acciones que cotizan libremente en bolsa, no los grandes paquetes en manos de accionistas de peso-.

Por las normas del índice, colocarse entre las 40 primeras posiciones abriría aún más la puerta a su regreso, que de mantenerse así podría producirse en la revisión anual de septiembre. Le pisan los talones Stellantis, el grupo automovilístico con sede en Países Bajos que el mes pasado estaba por delante y que ahora baja al puesto 43, y la francesa Saint-Gobain, situada en la posición 45.

BBVA también está un paso más cerca del EuroStoxx tras la entrada directa de Infineon que se produjo en marzo. El fabricante de chips alemán logró ingresar en el índice, en sustitución de Nokia, sin esperar a la revisión de septiembre, gracias a que se colocó en el puesto 24 mientras Nokia se desplomaba al 60. En ese ranking, BBVA estaba segunda, en el 39.

El punto de inflexión

No hay duda de que los anuncios de la primeras vacunas en el mes de noviembre significaron un punto de inflexión para las bolsas y para la banca en particular, donde BBVA ha sido uno de los beneficiados. La entidad fue expulsada del índice en septiembre, al caer al puesto 62 por capitalización. En los dos meses siguientes, tenía a 12 aspirantes por delante -incluida Cellnex, que ahora es quinta- y regresar al EuroStoxx parecía un imposible.

Todo cambió en la actualización mensual de principios de diciembre. Ahí avanzó tanto que llegó a posicionarse como primera candidata, en la posición 42, algo que no había logrado de nuevo hasta ahora. Las firmas de inversión valoran al banco en algo más de 32.300 millones, según la media de FactSet. Mientras, para Telefónica sí es un imposible la vuelta a día de hoy. Sigue muy rezagada, en el puesto 95 del listado.