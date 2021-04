El Ibex 35 suma un 2,2% en la semana y cierra abril con un ascenso del 2,7%

Semana redonda para la bolsa española para rematar un buen mes de abril. El Ibex 35 no logra su quinta jornada de subidas al anotarse hoy un ligero descenso del 0,09% hasta los 8.815 puntos, al filo de anotarse nuevos máximos anuales. Como ha sido habitual esta semana, la banca ha vuelto a ser protagonista gracias al revulsivo que ha supuesto los resultados de la banca. Hoy han publicado BBVA y Sabadell y el mercado los ha premiado, animando al resto del sector.

La semana ha estado marcada por el aluvión de resultados, con peces gordos del Ibex 35 dando alegrías y superando previsiones. Santander, Indra y Sabadell avanzan más del 10% en la semana, tras rendir cuentas. También ha ayudado que la Fed haya templado los nervios de los inversores, ante la incipiente recuperación en EEUU. El Ibex 35 se ha impuesto en la semana en comparación con sus pares europeos y Wall Street. Se anota alzas del 2,7% frente a las ligeras caídas del Eurostoxx y los pequeños avances del Cac o el propio S&P 500.

Esta semana ha sido la guinda para una buena cosecha durante abril. El Ibex 35 sube un 3% y solo ha sido superado por el Cac galo que ha subido casi un 4%. El Eurostoxx acumula una subida del 2%. Con estos movimientos el Ibex 35 vuelve a tomar la delantera por delante de la referencia europea desde los mínimos de octubre, cuando las bolsas empezaron a despegar. El Ibex 35 ha pasado a anotarse un rally del 37% desde los mínimos de octubre mientras el selectivo continental se queda en el 34%. Desde finales de octubre, las bolsas europeas solo acumulan subidas mensuales, a excepción de enero que se tomaron un respiro.

El Ibex 35 está poniendo tierra de por medio con su último soporte, en los 8.740 puntos; pero hay dudas de que pueda seguir su ascenso si no acompañan el resto de índices europeos. "Las principales bolsas europeas han logrado marcar un nuevo máximo mensual creciente dentro de su tendencia alcista, lo cual nos indica que la misma se mantiene plenamente vigente", comenta Joan Cabrero, asesor de Ecotrader. Y advierte de que "a corto plazo les llamativo ver como las bolsas europeas no están logrando dar apoyo a la ruptura de resistencias por parte del Ibex 35, el resto no ha conseguido volver a máximos anuales lo que resta".

La mayor parte de las compañías que han publicado los resultados correspondientes al primer trimestre han sido las que han liderado las subidas semanales, como es el caso de Sabadell, Indra, Santander y BBVA.

El mes ha estado marcado por la mejora de las perspectivas económicas, a pesar de que hoy se han conocido los PIB europeos del primer trimestre desastrosos. Las expectativas del avance de la vacunación y y los primeros datos adelantados de abril apuntan en esa dirección. De esta manera los inversores han dejado atrás el nerviosismo que estaba provocando el aumento de intereses de la deuda soberana, anticipando una retirada de estímulos. "Los inversores confían en que los repuntes de inflación sean temporales y no precipitarán un endurecimiento monetario", apunta el analista de XTB Joaquín Robles.

La próxima semana siga marcada por la evolución de la pandemia, por los resultados empresariales y el dato de empleo en EEUU. "Los principales índices de renta variable ya han descontado la gran parte de los factores positivos, por lo que durante las próximas semanas no descartamos correcciones en forma de recogida de beneficios por parte de los inversores, que podrían utilizar la subida de la inflación o la reforma fiscal de Biden como catalizador de las ventas", apunta el experto.