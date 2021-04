Las bolsas de Europa buscan en la temporada de resultados un nuevo apoyo 'psicológico'

Los alcistas quieren retomar el control perdido sesiones atrás e ignorar el nuevo tropiezo en la vacunación mundial que esta vez protagoniza Janssen. El tono verde quiere imponerse en las bolsas del Viejo Continente para continuidad a las alzas que registraron ayer selectivos como el Nasdaq o el S&P 500, que en vez de poner el foco en un dato de inflación interanual más elevado de lo anticipado por los analistas, se centraron en la recuperación mundial y ya están esperando los primeros coletazos de la temporada de resultados.

Y es que, este miércoles comenzará ya de forma oficiosa la temporada de resultados del primer trimestre del año con la presentación de las cuentas de los grandes bancos estadounidenses, "en los que deberíamos ver buenas cifras, beneficiadas por la desdotación de provisiones y con la vista puesta en las guías, con posible revisión al alza de estimaciones en el contexto de fuerte recuperación de la economía americana", explican desde Renta 4.

A la espera de que esas cifras actúen de catalizador, el mercado europeo busca hoy romper con la racha de cinco sesiones consecutivas de carácter consolidativo que acumula. "Esta consolidación tan tranquila llama la atención si atendemos a la fuerte sobrecompra que acumula el EuroStoxx 50 tanto en base diaria como en semanal", advierte Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien advierte que "en situaciones similares en el pasado esta sobrecompra acarreó una corrección del 8-10% desde su último máximo marcado".

En cualquier caso, a pesar de que la sobrecompra es elevada, el EuroStoxx 50 sigue con su intención de superar la resistencia psicológica de los 4.000 enteros, que ya tiene a tiro de piedra. Un propósito que seguirá siendo viable mientras no cierre una sesión por debajo de los 3.945 puntos, que es desde donde abrió el último hueco al alza. "Si eso no ocurre, no habrá ningún signo de debilidad que amenace el reinado de los alcistas", afirma Cabrero.

En el Ibex 35, el nivel análogo a vigilar se encuentra en los los 8.475 puntos, nivel al que el selectivo español ha ido a 'apoyarse' en las últimas sesiones de manera recurrente. "Mientras se mantenga en pie esta directriz alcista no descartamos la posibilidad de asistir a otro tramo al alza hacia los 8.800-9000 puntos antes de que haya un agotamiento alcista que derive en una probable corrección", afirma Cabrero.

Un euro/dólar rozando resistencias

El euro/dólar, que de 1 a 4 de la tarde vive normalmente su mejor momento de la sesión, continúa su escalada. El par ya se revaloriza más de un 2% desde los mínimos del mes pasado y ya roza la resistencia que encuentra en los 1,20 dólares por euro.

La valoración promedio de los analistas apunta a más subidas en próximas semanas, una vez que se ha matizado el efecto aspiradora de la deuda de EEUU.

