Signos de fortaleza en las bolsas de Europa: Apuntan a un ataque a resistencias

El optimismo alcista vuelve a hacer acto de presencia en los parqués de los principales selectivos de renta variable europeos. Lo hace tras conocerse ayer las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que no han hecho sino reforzar las pistas que apuntan a que la política monetaria acomodaticia debe seguir manteniéndose en el tiempo.

Las alzas en los índices del Viejo Continente darían continuidad a las ligeras subidas que registraron ayer selectivos como el Dow Jones y el S&P 500 y a las que registran hoy las bolsas chinas. Y no solo eso, servirían para confirmar los signos de fortaleza por técnico que están evidenciando los selectivos continentales en las últimas horas.

"Lo más destacable esta siendo ver la tranquilidad con la que el EuroStoxx 50 está encarando la posibilidad de batir la resistencia psicológica de los 4.000 enteros, lo cual es de todo menos un signo de debilidad", asegura Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader.

"De hecho", continúa el experto, "a muy corto plazo no habrá ningún signo de debilidad que amenace el reinado de los alcistas mientras el principal selectivo europeo no cierre una sesión por debajo de los 3.945 puntos, que es desde donde esta semana ha abierto un hueco al alza".

Y no parece que eso vaya a ocurrir a corto plazo. Al menos si se observan las pistas que ofrecen otros indicadores como Vix. El conocido como índice del miedo, que mide la volatilidad del mercado, marcó ayer un nuevo mínimo de los últimos 14 meses. De hecho, este indicador no cotizaba en niveles tan bajos desde antes de que se desató a finales de febrero de 2020 la crisis en bolsa generada por la expansión del Covid 19 y las medidas más restrictivas jamás tomadas en los últimos años para contener su imparable avance.

En el caso del Ibex 35, tampoco se puede hablar de agotamiento comprador mientras el selectivo español no pierda los soportes que encuentra en los 8.540 puntos. Un nivel que se encuentra a más de medio porcentual de distancia de los niveles de cierre de ayer.

"Mientras no pierda este soporte no nos sorprendería que el Ibex 35 se dirija a buscar la zona de los 8.800-8.850 puntos e incluso no descartamos alzas hacia los 9.000 puntos, que es donde se localiza el techo del canal que viene acotando las subidas durante los últimos meses" explica Cabrero, quien confía en las posibilidades de seguir viendo mayores alzas a corto plazo en el Ibex 35.

Y es que, el Ibex 35 no ha sido capaz aún de seguir la estela del resto de bolsas Europeas y de cerrar en el parqué la herida que generó la expansión del Covid 19 y las medidas más restrictivas jamás tomadas en los últimos años para contener su imparable avance.

El 'Footsie' recorta terreno a Europa

La bolsa británica sigue siendo una de las mas rezagadas respecto al resto de selectivos bursátiles en su recuperación del golpe que supuso para sus cotizadas el Covid-19. De hecho, en 2021 es una de las bolsas que menos se revaloriza de Europa.

Sin embargo, en las últimas sesiones ha registrado un alza que le permite recortar algo de terreno a los mercados continentales. Ayer, el FTSE 100 fue el único indicador que registró alzas en una sesión en las que el Ibex, el EuroStoxx y sus homólogos consolidaban posiciones.

