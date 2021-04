El mercado encara el segundo trimestre con las pérdidas del Covid ya borradas

El EuroStoxx 50, índice de referencia en Europa, sube ya un 11,1% en 2021 y, lo que es más importante, ha recuperado su nivel de cotización previo al crash del Covid. El Ibex 35, que aún tendría que subir un 18% para hacer lo propio, ha tenido como protagonista absoluto esta semana a Cellnex, con su mega ampliación de capital.

El pasado miércoles decíamos adiós al primer trimestre de 2021, y la bolsa europea lo hacía marcando un hito importante: había logrado ya borrar toda la abrupta caída que en ella supuso el Covid-19. El EuroStoxx 50, de referencia en el Viejo Continente, se revaloriza ya (con datos a cierre de este viernes) un 11,1% en 2021 y cotiza al filo de los 3.946 puntos, por encima de aquellos 3.865 enteros del 19 de febrero de 2020 (punto de inicio del desplome de los mercados cuando estalló la pandemia).

No es el caso del Ibex 35, que todavía tendría que subir un 17,6% para borrar el enorme hueco que generó la pandemia. En España, la semana (de solo cuatro días de mercado, ya que el Viernes Santo la bolsa permanece cerrada) ha estado marcada por la macroampliación de Cellnex para financiar el crecimiento de la compañía.

El operador de torres de telecomunicaciones ha sido uno de los valores más alcistas del índice de referencia en los últimos 5 días, al anotarse un 6,5%, aunque las alzas las lideró Siemens Gamesa, que se anotó casi un 17% gracias, en gran medida, al impulso que supone para ella el plan de infraestructuras de Biden, dada su exposición a EEUU). Entre las más alcistas se situaron también ArcelorMittal, Solaria y Almirall, esta última al calor de la mejora de recomendación por parte de Goldman Sachs, que cambió su mantener por un comprar.

También se habló de Ebro Foods, al reavivarse los rumores que sugieren que podría repartir un dividendo extraordinario después de vender Ronzoni, su negocio de pasta seca y su planta de Virginia (Estados Unidos) por 72 millones de euros.

Más allá de las fronteras españolas, la semana arrancó con todas las miradas puestas en el supercarguero Ever Given, que el martes fue reflotado tras pasar 6 días varado en el canal de Suez, obstruyendo el tráfico en una de las arterias comerciales más importantes del mundo. Pese a los catastrofistas pronósticos sobre las pérdidas que generaría el incidente, los expertos de Morgan Stanley estiman que el impacto de los seguros por la obstrucción del canal será "mínimo".

La 'OPEP+' elevará la producción

La semana ha sido intensa para el petróleo, en parte por el bloqueo del buque portacontenedores, pero también por la reunión que la OPEP+ celebró este jueves. Un encuentro online, con Rusia y Arabia Saudí a la cabeza, en el que se acordó aumentar de forma gradual la producción de mayo a julio, "en respuesta a las presiones internas y externas para proveer de más crudo a una economía global en recuperación", según recogió Bloomberg.

El barril de Brent llegó a ceder hasta los 62,38 dólares a media tarde del jueves, para luego remontar hasta cotizar, al cierre de esta edición, en los 63,4 dólares.

En lo relativo a la renta fija, la rentabilidad del bono estadounidense a 10 años llegó a tocar, este miércoles, máximos de enero de 2020, en el 1,74%, aunque el jueves y el viernes su rendimiento se moderó hasta el entorno del 1,68%. El Bund alemán, por su parte, se situaba ayer en el -0,32%, y la referencia francesa a una década también continúa en negativo, en el -0,08%.

El dinero ha seguido saliendo de la renta fija en los últimos días, como ha venido haciendo a lo largo de todo el año, debido a la expectativa de que la inflación devore su rendimiento. La rentabilidad del Bloomberg Barclays Global Aggregate, índice representativo de una cesta de deuda global, repuntó esta semana (a medida que caía el precio, ya que una y otro se comportan de forma inversa) hasta el 1,15%, muy por encima del 0,82% que ofrecía a comienzos de año.

El euro, por su parte, despidió la semana en los 1,174 dólares, lo que implica ya una caída del 3,8% desde que arrancó 2021 (la moneda común inició el año en los 1,22 dólares).

El 'pinchazo' de Deliveroo

Generó mucha expectación la salida a bolsa, el miércoles en la Bolsa de Londres, de la start up de reparto de comida Deliveroo. El batacazo fue histórico: sus acciones se desplomaron un 26% en su primer día de cotización. El motivo principal al que apuntaban desde Bloomberg para explicar el crash tiene que ver con la fiebre por la sostenibilidad: las grandes gestoras de activos dijeron no a la oferta de Deliveroo debido a las prácticas laborales de la empresa, que no estarían alineadas con las exigidas por la inversión socialmente responsable.