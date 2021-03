Las buenas noticias económicas se están convirtiendo en una espada de doble filo para los mercados

Los futuros de Wall Street cotizan con caídas un día después de que el Senado de EEUU haya aprobado un nuevo paquete de estímulo económico por valor de 1,9 billones de dólares. Las caídas con las que cotizan los índices antes de la apertura del parqué estadounidense ponen de manifiesto cómo incluso las noticias más positivas para la economía mundial no son un estímulo para los activos de riesgo, que se encuentran abrumados por el ancla del mercado mundial de bonos.

"La toma de beneficios no ha terminado todavía, dado que el rendimiento sigue aumentando y los inversores se han vuelto cautelosos", declara Jackson Wong, director de gestión de Amber Hill Capital. "El rendimiento de los bonos a 10 años en torno al 1,6% es no es bueno para las valoraciones de activos y no hay perspectivas de que el aumento de rendimiento se detenga en el corto plazo ", afirma el experto.

La mejora de los datos y la inminente aprobación del segundo programa de estímulo más grande en la historia de Estados Unidos ha convertido el optimismo sobre una recuperación en temores de que una economía sobrecalentada provoque subidas de tipos antes de lo esperado. Las mismas medidas que los legisladores han estado impulsando para combatir la pandemia ahora están alimentando la volatilidad en los mercados de bonos y las acciones provocando un replanteamiento de las valoraciones de los activos en todo el mundo.

"Es probable que los rendimientos a más largo plazo se mantengan elevados y posiblemente tan elevados que arrojen una sombra desagradable sobre los activos de riesgo. Podríamos ver rendimientos a 10 años al 2% o más a mediados de año", dijo Steven Barrow, director de estrategia cambiaria de Standard Bank.

La firma financiera Man Group advirtió que la deuda de los mercados emergentes se está acercando a un punto de inflexión a medida que suben los rendimientos de Estados Unidos, mientras que BlackRock advierte de que no se vislumbra un final inmediato para una venta masiva de bonos que ha generado comparaciones con la rabieta del taper de 2013.

Para Sue Trinh, directora general de Manulife Investment Management, el mercado clave a seguir ahora es el crédito, que se ha mantenido relativamente inquebrantable en medio de amplias condiciones financieras que aún son fáciles. "El impulso es fuerte en la liquidación de bonos. Estamos en un apagón de la Fed ahora durante la próxima semana y el riesgo es que el impulso cobre vida propia", afirmo la experta.

Si bien el paquete de estímulo de Estados Unidos debe volver a la Cámara para una votación final que se espera el martes, los economistas ya están impulsando sus pronósticos de crecimiento. Y aunque un avance en los rendimientos de los bonos del Tesoro a menudo se considera un signo de fortaleza económica, el ritmo del movimiento ha provocado preocupación por una espiral descendente desordenada en los precios de los bonos.

"Un aumento de otros 50 puntos básicos, hacia el 2% en el Tesoro de Estados Unidos a 10 años, deja a los mercados altamente vulnerables a la corrección", afirman desde BNY Mellon.