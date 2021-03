AXA IM 'desmonta' al bitcoin: "No tiene flujos de caja, ni valor residual, ni de uso y es muy volátil"

El bitcoin y otras criptodivisas se están convirtiendo en el activo de modo en esta nueva economía digital. Sin embargo, como en cada 'revolución' se pueden cometer errores a la hora de valorar qué puede ser y no ser útil dentro de la propia transformación. El bitcoin ha llegado a rozar los 60.000 dólares por unidad, un precio que muchos han catalogado de burbuja, mientras que otros hablan de oportunidad de compra. Desde AXA IM piden cautela con el bitcoin.

Los expertos de AXA IM Vicent Vinatier y Paul Flavier detallan su visión sobre bitcoin como activo para la inversión en un documento publicado por la aseguradora.

"Los principales atractivos de bitcoin parecen ser que proporciona un vehículo para el comercio especulativo y un mecanismo de intercambio alternativo a la moneda tradicional", explican estos expertos.

Estos expertos dudan sobre su papel en las carteras de inversión de estos activos, dada la volatilidad de su precio, los problemas de liquidez y las dificultades para evaluar su valor intrínseco. "La tecnología blockchain tiene ciertamente usos más amplios, como demuestra su adopción en la economía general". Esta tecnología es la que subyace detrás de estas criptodivisas, pero su uso más relevante quizá no sea la propias criptomonedas.

La continua "minería" de bitcoin genera un enorme consumo de electricidad que es incompatible con los requerimientos de la inversión responsable. Los últimos estudios muestran que el bitcoin ya consume tanta electricidad como Holanda entera.

En la cuestión medioambiental, bitcoin es cualquier cosa menos "verde". La intensidad de carbono de la minería de bitcoin -y por tanto su efecto sobre el medio ambiente- es, como mínimo, significativa. Varios estudios han criticado las externalidades negativas de la minería de criptoactivos y han cuestionado la sostenibilidad de estas prácticas. Actualmente, se crean unos 900 bitcoins nuevos cada 24 horas. Como se acuñan mediante ordenadores, se requiere una enorme cantidad de energía. Según una investigación de la Universidad de Cambridge, bitcoin consume más electricidad al año que toda Argentina".

Bitcoin como activo de inversión

Vincent Vinatier Framlington Equities, Gestor de Cartera - FinTech y Finanzas (AXA IM) sostiene que "no somos especialmente partidarios de las criptomonedas en general. Desde mi punto de vista, bitcoin no es un activo "invertible": no hay flujos de caja (no genera beneficios), ni valor residual, ni valor de uso, y es demasiado volátil para ser utilizado como medio de pago".

En opinión de estos expertos, el bitcoin un activo especulativo que podría valer 10 dólares o 10 millones de dólares. Fundamentalmente, pero cree que gran parte del interés del público en el bitcoin está impulsado por su reciente rendimiento y su adopción por parte de algunos actores industriales es especulativa, no por unos fundamentales que prevean un futuro brillante para este activo.

"Sin embargo, donde somos más positivos es en la tecnología blockchain, ya que tiene varias aplicaciones prometedoras, como el comercio de divisas. También esperamos que las monedas digitales 'oficiales' se materialicen en los próximos años; el Banco Central Europeo, la Reserva Federal y el Banco Popular de China, entre otros, están estudiando esto. Pero se trata de las llamadas 'stablecoins', que están respaldadas por activos duros y, por tanto, están a un mundo de distancia del bitcoin".