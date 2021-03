Nicolás Fernández (Sabadell): "Mantenemos IAG, Ferrovial y Airbus y pusimos en vender Aena y Amadeus"

Con un Ibex que este miércoles volvió a superar los 8.400 puntos tras anotarse una revalorización de más del 8% desde los mínimos de febrero, hay quien se plantea cuándo llegará el momento de tomar beneficios y ver cierta corrección. Además del rally del mercado, en EEUU ha comenzado a estar en boca de los inversores el debate sobre la vuelta de la inflación después de haber visto el rendimiento del T-Note americano en cotas del 1,5% durante varias sesiones. En este contexto de mercado, Nicolás Fernández, director del Departamento de Análisis de Banco Sabadell, no descarta que pueda producirse una mayor rotación de cartera entrado ya el verano, aunque, por el momento, las subidas en bolsa ya le han llevado a rebalancear el peso del value en su estrategia.

Llevamos varias semanas esperando quizás una corrección en mercado que no llega y, además, el Ibex 35 ha demostrado un comportamiento relativo mejor que otros índices en Europa. ¿Cómo valora las últimas subidas de las bolsas y hasta dónde cree que llegarán?

Esta tendencia lleva tiempo funcionando y es verdad que el Ibex había quedado un poco atrás. Hay valores que están bastante ajustados y suele ser síntoma de que estamos cerca de un punto de inflexión.

"Puede darse el escenario de gente que piense que la inflación está aquí para quedarse y el mercado no está preparado para ello"

¿Se puede entender que hay cierta 'sobrecompra' en turismo y banca en España?

La subida que están protagonizando estos dos sectores responde a que estaban muy baratos [por valoración], pero todo depende del escenario que sostenga cada inversor en relación a un tema clave como es la inflación. ¿A qué me refiero? ¿Va a haber inflación? Y si así, ¿será muy por encima de lo esperado y de forma consistente en el tiempo? El problema es que los tipos de interés, sobre todo en el largo plazo, en EEUU y también en Europa, están diciendo una cosa, pero nuestro escenario es que el salto de la inflación se relajará a partir del segundo semestre. Para nosotros esta es la clave a la hora de establecer una estrategia en el mercado.

Hasta ahora nuestra estrategia se ha centrado en apostar el value, ciclo, emergentes y small caps pensando que iba a haber un salto en la inflación, al tiempo que habrá una mejora macroeconómica con los bancos centrales dando su apoyo. Pero a partir de cierta TIR del bono americano y europeo a 10 años, se puede dar el escenario de gente que piense que la inflación está aquí para quedarse y que puede derivar en una retirada de apoyos de los bancos centrales, y creemos que el mercado no está preparado para ello. Esto haría que los repuntes del ciclo y el value pudiera continuar, pero al mismo tiempo llevaría a una caída importante a valores bond proxy y al growth, y el resultado para la bolsa sería claramente negativo porque habría pocos sitios donde refugiarse. Es un debate importante que hay que tener y que hay que tener claro. Pensamos ahora que el movimiento lógico es ir bajando exposición en value sobre todo y pensar en cierta relajación de la inflación en el segundo semestre del año.

"Cellnex, Grifols o ACS, que no han entrado en la lucha de los rebotes, también han quedado muy baratas"

¿Dónde está el límite de TIR para pensar que la inflación puede presionar a la Fed para que comience con su retirada de estímulos?

Pensar en un bono a diez años en el 1,5% en EEUU empieza a ser peligroso. La parte negativa de todo esto es el riesgo financiero en el que caes. Hay que tener en cuenta que al mismo tiempo en el que se habla de esta posibilidad, sigue habiendo compañías que están operando en un entorno muy difícil, a pesar de que se descuente cierto rebote en el crecimiento económico.

¿Ese momento de rotar cartera y rebajar value ha llegado ya?

Lo que nosotros vamos a intentar es seguir teniendo cíclicas que estén baratas, que ya no todas lo están. Por ejemplo, tras el fuerte rebote visto en el mercado en turismo y banca, hemos seleccionado ya. Solo estamos en IAG, Ferrovial y Airbus y nos hemos puesto en vender en Aena, Amadeus y Safrán. Efectivamente, la tendencia va a seguir siendo procíclica en nuestras recomendaciones, pero menos value.

De cara al segundo semestre, ¿estima una mayor rotación de cartera?

Si se cumple nuestro escenario, que en la segunda parte del año la inflación se va a relajar otra vez, la gran rotación se irá produciendo durante el verano.

El sector de energías renovables ha sufrido una fuerte corrección en lo que va de año –en España, se trata, sobre todo, de firmas solares-. A la espera de que España apruebe la distribución de plan europeo de reconstrucción, enfocado a energías limpias, ¿prevén un rebote en este sector como ya se vivió en 2020?

Son compañías que básicamente son growth o bond proxy, y su caída está directamente relacionada con el cambio de posicionamiento de los inversores. En general, las firmas renovables no cotizan a múltiplos baratos, aunque de cara al futuro sí tienen mucho potencial. La salida a bolsa de la filial de renovables de Acciona [prevista para el segundo semestre del año] creo que va a ser una piedra de toque clave en el sector.

¿Qué valores cotizan aún hoy a múltiplos atractivos?

Tenemos autos y recursos básicos. Seguimos teniendo bancos y aseguradoras y todo esto encajaba en el escenario que estamos describiendo. Últimamente, no hemos estado en farmacéuticas ni en utilities. Pero tras las últimas subidas y con el escenario [de inflación] que se está planteando, ha cambiado la perspectiva. En este momento, creo que el sector automovilístico todavía tiene momentum. Las petroleras, sin embargo, están muy apoyadas por la expectativa de más inflación, con lo que el recorrido está algo más agotado [tras las últimas subidas]. Dentro de seguros, AXA se ha quedado muy barata; Danone en alimentación; Sanofi en farmacéuticas; o Ferrovial en turismo/infraestructuras.

En España sigue habiendo valores en múltiplos atractivos como CAF o Catalana Occidente y también el sector de medios de comunicación. También creo que Cellnex, Grifols o ACS, que no han entrado en la lucha de los rebotes, también han quedado muy baratas y, en inmobiliarias, Merlin Properties. Todo depende del ciclo en el que creas que estamos. En medio de la nada hay muchas tecnológicas y muchas renovables que están, a pesar de todo, por encima de sus máximos.