Sandra Crowl (Carmignac): "El auge de la gestión pasiva en la sostenibilidad ha creado problemas de valoración"

El pasado octubre, la gestora gala Carmignac, que invierte de forma activa, lanzó su propia herramienta de análisis ASG (enfocada a los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza). Lideró su lanzamiento Sandra Crowl, directora de Stewardship de la entidad (el área dedicada a implicar a las compañías en las que invierten para que realicen mejoras en sostenibilidad). La firma tiene 37.000 millones de euros bajo gestión, de los cuales el 7% corresponde a inversión responsable. Crowl habló con Inversión a Fondo de esta herramienta, y de cómo la gestión indexada está disparando los precios. En Europa, los fondos pasivos han pasado de representar el 10% al 22% del mercado de fondos sostenibles en 5 años, según Morningstar.

¿Estamos ya ante una burbuja en los activos sostenibles?

Ese es un tema muy importante. En algunas compañías existe un problema de valoración. Se ha producido un crecimiento muy fuerte en ETF y gestores pasivos en inversión socialmente responsable, que utilizan ratings de proveedores externos para componer sus carteras. Esto está creando un efecto de aglomeración en aquellas compañías que tienen buen rating. Como gestores activos, podemos evitar esa congestión mediante el cherry picking [selección de valores concretos]. Pero sí, hay algunos valores que hoy día ya no tenemos en cartera por este motivo.

Su nueva herramienta combina el análisis de la casa con datos externos. ¿Por qué decidieron crear un algoritmo propio?

En primer lugar, porque nuestra propuesta de valor implica ser capaz de componer una cartera de forma activa, sin un benchmark. Las agencias establecen grupos que incluyen empresas muy dispares; por ejemplo, la mayoría no segregaría un mercado emergente de un desarrollado, cuando las exigencias regulatorias en los primeros no son las mismas. Ni separaría las empresas grandes de las pequeñas, pese a que éstas pueden no ofrecer la misma transparencia. Estos sesgos han ido entrando de puntillas en sus ratings. Además, esas calificaciones de agencias se aplican a cualquier sector, una empresa puede recibir una triple A pese a que su actividad sea contaminante. No es así como miramos a este universo. Nosotros creamos grupos de empresas que tienen enfoques de sostenibilidad similares, elegimos a las compañías que creemos que han mejorado notablemente en la mitigación de riesgos de sostenibilidad, o en la consecución de sus objetivos ASG, y las investigamos a través de un contacto muy actualizado.

En esa herramienta, ¿cómo 'trocean' ustedes el universo de compañías?

Hemos creado 90 subindustrias, por capitalización y por zona. Una vez que hemos recopilado toda la información de distintos proveedores agregamos esos datos, y hemos creado un algoritmo que decide la importancia de cada criterio (ambiental, social y de gobernanza) para cada uno de esos 90 grupos. A cada empresa le asignamos una nota en cada pilar, y también una puntuación global ASG. El criterio es completamente distinto para una empresa de semiconductores, en la que pesarán más las cuestiones sociales, que en una minera, donde las emisiones de carbono serían lo más relevante.

¿Cuántas compañías abarcan?

7.000 empresas. Eso no quiere decir que invirtamos en 7.000, tenemos entre 400 y 500 compañías en nuestros 24 fondos.

¿Puede hablarme de compañías españolas que tenga en cartera, y de sus fortalezas?

Contamos con Amadeus, que recibe una calificación ASG de MSCI de AA y obtiene un neutral en nuestra evaluación interna. A medida que las economías se vayan reabriendo, y las restricciones desapareciendo, debería estar bien posicionada para beneficiarse rápidamente de una vuelta a la normalidad. También tenemos a Solaria en el Carmignac Portfolio Grande Europe. Recibe un rating ASG de MSCI de A, y un positivo en nuestro análisis interno, dada la naturaleza de su negocio, que está completamente alineado con el objetivo del fondo de alcanzar un nivel de emisiones de carbono un 30% inferior al de su índice de referencia, el Stoxx 600. De acuerdo con el BloombergNEF New Energy Outlook 2020, la participación de las energías renovables en el suministro de energía primaria en Europa superará el nivel de EEUU o Asia. Es una perspectiva interesante para la región, que está invirtiendo con fuerza en renovables.