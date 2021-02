Powell alude a la recuperación para justificar la exuberancia y el repunte transitorio de la inflación

Jose Luis de Haro Nueva York

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece por segunda jornada consecutiva en el Capitolio, en esta ocasión ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. El principal funcionario del banco central estadounidense ha calcado las declaraciones realizadas el martes ante el Comité Bancario del Senado.

Powell ha vuelto a asegurar que la Fed sigue comprometida con su orientación explícita hacia el futuro, es decir, que los tipos de interés a corto plazo se mantendrán cerca de cero hasta que la inflación alcance (y esté en vías de superar moderadamente) el objetivo del 2%, y se logre de nuevo el pleno empleo.

El presidente del banco central de EEUU ha restado importancia de nuevo a los riesgos de la inflación, indicando que el aumento de los precios en los próximos meses derivados de una demanda reprimida por la pandemia y los confinamientos serán transitorios.

De hecho, una vez más, el principal funcionario de la Fed considera que la inflación es todavía "blanda" y ha insistido en que la dinámica de los precios "cambia con el tiempo" pero "no en un instante". Es por ello que el repunte de los precios que ya advierten muchas mesas de inversión no cambiará la postura de la Fed.

En referencia al aumento de los rendimientos de los bonos, Powell ya indicó un día antes que éste refleja la mejora de las condiciones económicas y de la pandemia ante la expectativa de una vuelta a la normalidad, lo que sugiere que, de momento, esto tampoco preocupa demasiado al banco central. El guardián que vela por la estabilidad de los precios y el pleno empleo también uso la misma justificación para explicar las altas valoraciones de distintas clases de activos.

Al ser preguntado por la posibilidad de crear un dólar digital, Powell adelantó que la Fed tiene previsto "involucrarse con el público" sobre esta idea. Eso sí, advirtió que el banco central deber "ser cauto en su diseño de un dólar digital".

A día de hoy, tanto Powell como los miembros del Consejo de Gobierno de la Fed están decididos a lograr una recuperación del mercado laboral "amplia e inclusiva". Como ha señalado el presidente del banco central de EEUU, "el alto nivel de desempleo ha sido especialmente grave para los trabajadores con salarios más bajos y para los afroamericanos, los hispanos y otros grupos minoritarios".

Además ha subrayado que las decisiones se basarán en las "evaluaciones de las deficiencias del empleo con respecto a su nivel máximo" y no en las "desviaciones de su nivel máximo". Este cambio significa que la Fed no endurecerá su política monetaria únicamente en respuesta a un mercado laboral fuerte. De esta forma, se espera que la Fed no mueva ficha hasta que la tasa de desempleo vuelva a bajar al 4%, lo que coincide con su actual estimación de la tasa de equilibrio a largo plazo.