Atalaya Mining, la gestora que seduce a Paramés, sube casi un 60% en el año

Ángel Alonso Madrid

Este año está siendo un revulsivo para las compañías mineras en lo que algunos analistas vaticinan que puede ser el inicio de un nuevo superciclo de las materias primas. No en vano, la última encuesta de gestores de Bank of America reflejaba que la exposición a commodities es una de las mayores desde 2011 debido a la rotación hacia sectores más pegados al value.

Pero no solo las firmas más grandes del sector se están beneficiando de esta tendencia. Otras mucho más pequeñas como Atalaya Mining, que gestiona la legendaria Riotinto, están consiguiendo un crecimiento espectacular en bolsa, de casi el 60%, al calor de la revalorización de más del 50% que ya acumula el cobre en el año.

Esta compañía, que cotiza en la Bolsa de Londres y está dirigida por ejecutivos españoles, con Alberto Arsenio Lavanderia como consejero delegado, capitaliza menos de 500 millones de euros, por lo que únicamente fondos de inversión con un patrimonio pequeño pueden fijarse en ella, lo que ha permitido que gestoras como Cobas, Trea, Muza, Magallanes, Solventis, Horos o Valentum hayan puesto sus ojos en ella desde hace tiempo.

En el caso de Cobas, la compañía está presente en todos sus fondos y es una de las principales posiciones del Cobas Iberia y su versión luxemburguesa, el Cobas Iberian Fund, con un 8,59% y un 4,40% respectivamente. En su última carta trimestral, Paramés explicaba que habían incrementado el peso debido a un nuevo sistema, el E-Lix, que "podría ser un revulsivo para la compañía", al permitir separar "de forma más eficiente los metales contenidos en las rocas y evitar un proceso de fundición", que abarata los costes de producción, y posibilita que "recursos minerales que antes se descartaban por no ser rentables, ahora sí resulte interesante explotarlos".

Iván Martín, el director de inversiones de Magallanes, la tiene presente a través de su fondo de 'microcaps', con un peso de casi el 4%, mientras que Javier Ruiz en Horos Value Iberia y Luis de Blas y Jesús Dominguez, en Valentum, asignan un peso a la minera del 2,74% y un 2,43%, respectivamente. Gestoras internacionales como BlackRock o Fidelity también cuentan con una parte del accionariado, aunque en proporciones más reducidas.