El dividendo del 1% de Bankinter marca la pauta al resto de bancos

Bankinter ha sido la primera entidad española en confirmar la propuesta de dividendo que ha planteado al Banco Central Europeo (BCE) con cargo a las cuentas de 2020, aprovechando su presentación de resultados esta semana. La entidad que capitanea María Dolores Dancausa dice estar en disposición de distribuir unos 45 millones de euros del beneficio del ejercicio pasado, lo que implica un pago de 5 céntimos brutos por acción, que rentan algo más del 1% a los precios actuales. Esos 45 millones es el límite máximo permitido por Fráncfort. Consulte aquí el calendario de próximos dividendos de la bolsa española

El BCE extendió en diciembre sus limitaciones a la retribución de la banca europea que estarán vigentes, como mínimo, hasta el mes de septiembre. La más relevante para las entidades es que, en ningún caso, se podrá distribuir más del 15% del beneficio acumulado entre 2019 y 2020 en el caso de los bancos que hubieran cancelado total o parcialmente sus pagos con cargo al ejercicio 19. Bankinter, en cambio, sí pudo distribuir todo el dividendo comprometido para ese año, de 29 céntimos por acción -el importe ascendió a 263 millones de euros, la mitad del beneficio-. Por ello, el límite del 15% de payout solo se aplica al resultado de 2020. En caso de pérdidas, como las previstas para Banco Santander este ejercicio -de más de 8.400 millones de euros por abultadísimas provisiones ante el Covid- lo que aplica es el límite de no repartir más del 0,2% del capital CET1 fully loaded entre los accionistas.

¿De qué debe estar pendiente el accionista de banca? Básicamente del calendario. Las entidades tuvieron de plazo hasta el pasado 15 de enero para presentar su propuesta de dividendo. El BCE recomendó a las entidades no hacer pública su retribución de 2020 hasta que no contara con su visto bueno, con lo que se puede deducir que Bankinter ya lo tiene, de ahí, que lo diera a conocer esta semana. Tampoco ha trascendido si Bankinter mantendrá los cuatro pagos anuales que realiza habitualmente. Lo que sí ha dejado claro la compañía es que mantiene en su hoja de ruta la salida a bolsa de Línea Directa a través de un listing, por el que se repartirá entre los accionistas la prima de emisión en forma de acciones. La operación no se verá afectada por la limitación al dividendo.

Se espera es que las siete restantes sigan sus pasos, aprovechando la presentación de sus resultados las dos próximas semanas. El día 28 será el turno de Bankia y el 29 el de BBVA y CaixaBank. ¿Qué se espera para ellos? Según las previsiones de beneficio para 2020, un 15% de payout permitiría a CaixaBank-Bankia abonar unos 3 céntimos por acción -con una rentabilidad del 1,5%-, aunque en Bloomberg no esperan ningún pago. En BBVA se estiman unos 2 céntimos por título, que rentan un 0,5%. Sabadell presentará el 1 de febrero. El consenso no espera ningún pago con cargo a 2020. El día 2 lo harán Unicaja y Liberbank, cuya retribución dependerá de la fusión. De manera independiente, la previsión es de 0,02 y 0,009 euros, respectivamente. Y Santander publicará el día 3. Se prevén unos 7 céntimos por acción, que rentan un 2,7%.