Diaphanum considera que aún es pronto para la rotación sectorial

Ángel Alonso Madrid

Aunque algunas firmas de inversión y gestoras están comenzando a tomar posiciones relevantes en compañías de valor ante un posible cambio de ciclo impulsado por las vacunas, en Diaphanum todavía consideran que es pronto para realizar una rotación sectorial y prefieren apostar por las zonas geográficas donde consideran que va a seguir haiendo crecimiento este año: Estados Unidos y Asia, especialmente en China e India.

La sociedad de valores presidida por Rafael Gascó, que se mantiene neutral en renta variable, no ve de momento potencial en la bolsa europea, que seguirá lastrada a su juicio por un ritmo muy lento en las vacunaciones y que dependerá de la evolución de la confianza de los empresarios y los consumidores, ni en Japón. Esta situación les lleva a no estar invertidos en España.

"Hasta que no se produzca una vacunación masiva y se reactive la hostelería, no lo vemos. Y hay que tener en cuenta que gran parte del turismo no se va a recuperar tan rápido porque la pandemia ha producido cambios estructurales, como en los viajes de negocios", explicó Miguel Ángel García, director de inversiones de la firma, durante la presentación de perspectivas en rueda de prensa.

Con este panorama, siguen prefiriendo centrarse en compañías con más predecibilidad de resultados, como las tecnológicas, las relacionadas con la salud y las de consumo no cíclico, en unos mercados muy dependientes todavía de los estímulos monetarios y fiscales de bancos centrales y gobiernos y donde las valoraciones siguen siendo muy exigentes.

"Es necesario que continue el crecimiento de beneficios para que se mantengan las valoraciones. Y cualquier anuncio de retirada de estímulos sería muy mal recibido por los mercados, como ocurrió en 2018", advirtió García.

Este sostén de los bancos centrales seguirá dopando la rentabilidad de los activos de deuda, donde Diaphanum solo ve valor en los bonos 'high yield', convertibles y de países emergentes. La sociedad de valores sigue apostando, además, por la tesorería para contar con un colchón ante las oportunidades que se puedan presentar.