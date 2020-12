Los fondos de la 'Liga de la Gestión Activa', a un 15% de recuperar su nivel pre Covid

Ángel Alonso Madrid

A falta de nueve sesiones bursátiles para que termine el año, a los fondos de renta variable española presentes en la Liga de la Gestión Activa de elEconomista les falta solo un 14,77% de media para recuperar el valor liquidativo que tenían unas semanas antes de que se produjeran las fuertes caídas de los mercados provocadas por la pandemia.

El Ibex tocó el 19 de febrero los 10.083 puntos, su máximo en el año, y desde entonces las noticias que iban llegando sobre el coronavirus en Italia y su extensión al resto de países europeos fueron haciendo mella en el índice, hasta que los confinamientos generalizados hundieron los mercados de manera global. En tan solo un mes, hasta el 18 de marzo, los fondos activos de bolsa española perdieron un 34,5% de su valor liquidativo medio, que se situaba a mediados de febrero en los 117,4 euros. Y ahora, con datos hasta el 15 de diciembre, ya se encuentra en los 112,5 euros.

Aunque el inversor siempre se fija en la rentabilidad de los fondos, es importante tener en cuenta el valor liquidativo del producto donde está invertido, porque es el precio de referencia para comprar una participación del fondo y es lo que recibirá el partícipe si realiza un reembolso. La rentabilidad no deja de ser la variación en un período determinado de ese valor liquidativo, que resulta de dividir el patrimonio del fondo por el número total de participaciones.

Y este dato es importante porque, aunque por revalorización los inversores de los fondos de la Liga española pierden de media un 12,6% en el año, por lo menos están consiguiendo reducir la brecha en la pérdida del valor de sus participaciones, que todavía podría estrecharse algo más si se mantiene la tendencia alcista de la bolsa de aquí a final de año, como algunas firmas pronostican.

De hecho, hay fondos activos que no solamente les falta poco para recuperar su valor liquidativo pre Covid sino que, por rendimiento, pueden cerrar el año incluso sin pérdidas. Es el caso de Caja Ingenieros Iberian Equities, Gesconsult Renta Variable, Bankia Small Caps y Unifond Small & Mid Caps, que se encuentran por debajo del 5% de caídas en el año.

Es el caso de los fondos de Caja Ingenieros y Gesconsult, que están muy cerca de recuperar el valor liquidativo que tenían antes de la hecatombe bursátil, a tan solo un 1,25% y un 2,60% de recuperar su precio pre Covid. Gonzalo Sánchez, gestor del Gesconsult Renta Variable, subraya que es muy difícil decir si lo conseguirán en lo poco que queda de año pero, que "estemos tan cerca de lograrlo en un año tan complicado como 2020, habla muy bien de las compañías en las que confiamos y del potencial que existe en una cartera, una vez se normalice la situación actual". Entre sus apuestas figuran CAF, Navigator, Ferrovial, Grifols y Sacyr.

Metavalor, que se sitúa a la cabeza de la Liga por rentabilidad en el año, se encuentra a un 8,90% de recuperar su nivel pre Covid. Miguel Méndez, director general de Metagestión, explica que los valores cíclicos son los que han permitido esta remontada. "Es cierto que, puntualmente, se podrían producir ciertas dudas en la evolución de la pandemia y, por lo tanto, en la continuidad de la recuperación, y que este tipo de compañías se tomarán un respiro, pero en líneas generales vemos que los flujos del dinero están centrándose mayoritariamente en el ciclo y, además, con vocación de permanecer ahí", señala.

Vuelta al ciclo

Este regreso de los inversores a los valores cíclicos es lo que ha permitido beneficiarse sobre todo a los fondos de 'small caps' y de enfoque más 'value'. Es el caso del Horos Value Iberia y Bankia Small Caps, que son otros de los fondos que más cerca se sitúan del valor liquidativo que lograron en el máximo del Ibex en el año. Javier Ruiz, director de inversiones de Horos AM, apunta que compañías como Catalana Occidente, Merlin Properties o Semapa son "algunas de las que han sufrido caídas relevantes en este periodo y continúan con peso importante en nuestras carteras".

Iciar Puell, gestora del fondo de Bankia, asegura que "la vacuna está cada vez más cerca, lo que ayudará a los valores más penalizados por la pandemia. Nuestra principal posición sigue siendo Rovi, compañía que puede verse impulsada por su acuerdo con Moderna y un procedimiento acelerado de aprobación de las vacunas en Europa. También apostamos por ideas como Euskaltel o CAF, sin olvidar las compañías ligadas a la transición energética como Solaria, Solarpack o Soltec".

Similares ideas por las que han apostado en Mutuafondo España, que se encuentra a un 8,4% de volver a su valor liquidativo de mediados de febrero. "Hemos reforzado posiciones en compañías que se van a beneficiar de un proceso de transición energética que parece imparable, como es el caso de Talgo, Red Eléctrica, Solarpack, Solaria o Soltec, aparte de invertir en firmas muy castigadas por la pandemia, cuyos negocios están expuestos más directamente a las restricciones de movilidad, como es el caso de Inditex, Amadeus, Aena, IAG", aseguran en la gestora.

Ricardo Seixas, responsable de la cartera ibérica de Bestinver, cree con las pocas sesiones que restan para final de año será complicado terminar en positivo. "Nuestras carteras ahora son claramente más cíclicas que en febrero, lo que implica que de mantenerse las buenas noticias sobre vacunación y reapertura visible y fuerte, en el segundo semestre deberíamos superar esos niveles en algún momento no muy lejano", señala el gestor.

Una opinión que comparte Javier Galán, gestor de bolsa en Renta 4, quien se muestra optimista de que se lograrán alcanzar los máximos históricos en las próximas sesiones o durante el primer trimestre de 2021, "demostrando una vez más que la paciencia en la renta variable y en la inversión en fondos de inversión, siempre se recupera".

Los peores de la clase

Entre los que tienen complicado volver a ofrecer a sus partícipes el valor liquidativo que tenían antes de las caídas provocadas por la pandemia se encuentran los fondos de José Ramón Iturriaga. Okavango Delta debería subir cerca de un 38%. Y los fondos de azValor, Cobas, Santalucía o Dux tienen el mismo problema, aunque con porcentajes menores.

Rodrigo Utrera, responsable de bolsa europea de BBVA AM prefiere no hacer predicciones porque "es un ejercicio de adivinación a cortísimo plazo en el que sinceramente no podemos participar, ya que en nuestra opinión un plazo tan corto depende básicamente de factores aleatorios".