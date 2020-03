Los bajistas vuelven a la carga en Wall Street: los principales índices de EEUU caen alrededor de un 2%

El efecto Biden, que propició subidas generosas del 4% en los índices americanos, ha desaparecido de Wall Street. El coronavirus sigue provocando estragos en el mercado. El Dow Jones experimenta una caída del 2,4% a media sesión del jueves, hasta descender a los 26.428 puntos; el S&P 500 baja un 2,3%, hasta los 3.058 enteros, y el Nasdaq 100 se deja un 1,7%, hasta caer a los 8.803 puntos. En lo que va de año, el Dow pierde un 7,4%.

California ha declarado el estado de emergencia después de una muerte relacionada con el coronavirus tras 53 casos confirmados en el estado. Mientras Nueva York anuncia nuevas infecciones.

La enfermedad sigue preocupando a los inversores y se decantan por las ventas. Ayer fue solo un espejismo. Los principales índices se anotaron subidas del 4%, pero fueron impulsados por las victorias de Joe Biden en el supermartes del Partido Demócrata.

"Desde Ecotrader no descartamos que podamos asistir a otro latigazo bajista que lleve a las bolsas norteamericanas a poner a prueba los mínimos de la semana pasada, donde se encuentra el soporte que no debería de perderse si no queremos asistir a una caída hacia los soportes verdaderamente importantes a medio plazo, como son los mínimos de junio en el S&P500 en los 2.730 puntos", advierte el director de Estrategia de la web de inversión del elEconomista.

Y añade que hay un margen de caída importante hasta dichos niveles y "si eso sucede las bolsas europeas podrían sufrir un varapalo de proporciones considerables ya que muy probablemente se dirigirían a los mínimos de diciembre de 2018".