El coronavirus acerca la deuda pública americana al abismo del rendimiento negativo

La demanda de la deuda pública americana al hilo del pánico desatado en los mercados por el Covid-19 amenaza con lastrar el rendimiento de uno de los activos predilectos a terreno negativo. De esta forma, Estados Unidos podría no tardar en sumarse al club de países como Alemania, Suiza o Japón, donde la rentabilidad negativa se ha convertido ya en un hecho cotidiano, incluso si la Reserva Federal se resiste a llevar el precio del dinero por debajo del 0%.

La deuda global con grado de inversión que cuenta con rendimiento negativo ha aumentado de nuevo por encima de los 14 billones de dólares, desde los algo menos de 11 billones de dólares registrados a mediados de enero. Sin embargo, la mayor parte se concentra en Europa, donde la tasa de referencia del Banco Central Europeo se encuentran en terreno negativo. No obstante, a este lado del Atlántico, la rentabilidad negativa del bono se ha considerado como una maldición.

Tras la rebaja de emergencia de 50 puntos básicos implementada por Jerome Powell y el resto de miembros del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC, por sus siglas en inglés) del martes, el mercado continúa presionando al banco central para que recorte otros 50 puntos adicionales antes de junio, hasta un rango del 0,50% y el 0,75%. Un nivel no visto desde el 15 de diciembre de 2016 y que seguirá poniendo presión al rendimiento de la deuda a corto plazo.

Ian Lyngen, estratega jefe de BMO Capital Markets, ya avisaba esta semana que, dado el telón de fondo de las tasas globales, "no sería extraño registrar rendimientos negativos en la parte frontal", al hacer referencia a la curva de rendimientos. El jueves, la nota del Tesoro a 2 años tocaba un nuevo mínimo histórico del 0,554%, por lo que si el FOMC aboga por llevar los tipos a sus niveles más bajos en más de tres años, no sería sorprendente ver dicho rendimiento en el 0,11%. No obstante todo dependerá de las perspectivas económicas que perciban los inversores una vez que la Fed haya dado por terminado su acomodo.

Si el coronavirus no ejerce un daño profundo a la actividad estadounidense o si la Fed evita una desaceleración es probable que los rendimientos del Tesoro a dos años se negocien a un nivel más alto que la tasa de política monetaria del banco central. Bajo este escenario, el apetito por el riesgo comenzaría a despegar y los inversores dejarían de lado la deuda a corto plazo del Tesoro de EEUU como valor refugio.

Dicho esto, si EEUU entrase en recesión, los rendimientos a dos años seguramente se situarán por debajo del rango objetivo que marque la Fed. En este episodio, seguramente el banco central llevaría el precio del dinero a cero y ampliaría sus compras de bonos del Tesoro, más allá de su absorción orgánica, lo que daría lugar a una flexibilización cuantitativa en toda regla, más conocida como Quantitative Easing (QE).

En estas circunstancias, "la deuda a corto plazo llegaría a tener rendimientos negativos en EEUU", explicaba a Bloomberg, Scott Minerd, director de inversiones en Guggenheim Partners, quien, eso sí, considera que el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años podría caer hasta cero, pero será difícil que llegue a contar con una rentabilidad negativa.

En una entrevista con la CNBC el jueves, Jeffrey Gundlach, capitán de Doubleline Capital y considerado como uno de los reyes de la renta fija, dijo que "nos estamos ya en el suelo del bono a 10 años". A día de hoy, Goldman Sachs espera que la economía estadounidense se recupere en la segunda mitad de este año pero espera que antes el rendimiento a 10 años del bono del Tesoro caiga hasta niveles del 0,85% antes de que esto ocurra.