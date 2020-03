El dueño de 7-Eleven ya no quiere las gasolineras de Marathon Petroleum y la compañía se hunde en bolsa

El productor de petróleo estadounidense, que cuenta con el mayor sistema de refinerías del país con la capacidad de producir más de tres millones de barriles por día, se desploma en bolsa alrededor de un 14% este jueves. La compañía planeaba desprenderse de su negocio de gasolineras Speedway, la segunda mayor cadena de establecimientos de este tipo en Estados Unidos, y ya estaba en conversaciones con Seven & i, dueño de las tiendas 7-Eleven, unas conversaciones que se habrían roto, según ha trascendido en varios medios internacionales. | Todo sobre el fondo asesorado por elEconomista, Tressis Cartera Eco30.

De guatemala a guatepeor. Si el precio de la acción de Marathon Petroleum se hundió la semana pasada un 19,8% en plena caída de las bolsas mundiales por el temor a que la propagación del Covid-19 disminuya la demanda de energía, este jueves ha llegado a derrumbarse casi un 14% en un solo día. Algo no visto al menos en ocho años.

Marathon quería deshacerse de Speedway, su negocio de gasolineras, y había encontrado un comprador en Seven & i Holdings, el dueño de 7-Eleven, una cadena de tiendas de conveniencia muy popular en Estados Unidos. La operación se había acordado en 22.000 millones de dólares. De haberse producido, habría sido la mayor transacción internacional de una empresa japonesa desde la compra de la farmacéutica Shire por Takeda.

Pero Seven & i ha descartado adquirir Speedway, según han informado varios medios desde Bloomberg a Nikkei y el Wall Street Journal. ¿El motivo? El coronavirus. "El brote del nuevo coronavirus fue uno de los factores que impactaron en las negociaciones en la fase exclusiva, dijo una de las personas familiarizadas con el asunto, que no quiso ser identificada dado que la información es privada. Seven & i decidió no proceder con la transacción por la preocupación sobre las valoraciones, dijo la persona", según recoge Bloomberg.