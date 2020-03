Goldman Sachs eleva la valoración de Acciona un 65% y recomienda comprar sus títulos

Carlos Simón García Madrid

Acciona se está destapando como la gran ganadora de los últimos días y de todo el año en el parqué de la bolsa española, donde ya rebota más de un 30% desde comenzó el curso, siendo el título más alcista del Ibex 35.

Hoy también es el título que más sube del selectivo, con un ascenso de más del 5% en los primeros compases de la sesión después de que Goldman Sachs haya mejorado su recomendación de mantener a comprar, con lo que los que se posicionan a favor de tomar posiciones ya alcanzan el 41% del total de los expertos. Hasta hace poco, caragaba con un consejo de venta.

"Las ambiciones de crecimiento en renovables representan un hito en su evolución y es que si se compara con las compañías de este sector, sus títulos se compran con descuento", explican desde el banco norteamericano, algo que también comparten los analistas de Citi.

En este sentido, para Goldman Sachs Acciona debería alcanzar los 140 euros por acción tras elevar su precio objetivo un 65% desde los 85 euros anteriores. Este nuevo precio le deja un potencial alcista del 14,7%, muy por encima de la media del consenso, que prevé una corrección de más del 8%.

En concreto, y pese a las fuertes subidas de los últimos tiempos, Goldman Sachs estima un descuento del 18% en sus acciones por Ev/ebitda frente a las firmas más expuestas a las renovables, como Iberdrola, EDP, Enel y RWE. Y esto, con un ritmo de crecimiento de ebitda superior al resto.

Primera resistencia en los 123,6 euros

Desde el punto de vista técnico, "está marcando nuevos máximos crecientes sobre los 120 euros en un contexto de debilidad, lo que es algo de todo menos bajista", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

"La primera resistencia destacable aparece sobre los 123,6 euros, niveles no vistos desde 2008, y consideramos que es cuestión de tiempo que lo supere, lo que abriría la puerta incluso a una vuelta a máximos históricos, en los 157 euros establecidos en 2007", añade el experto.

"No habrá debilidad destacable en el corto plazo mientras no pierda los 111 euros y cualquier aproximación a ese nivel sería una oportunidad para que aquellos que no estén posicionados lo hagan", concluye Almarza.