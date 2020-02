Citi cree que Acciona ofrece descuento frente al sector pese a estar en máximos de 2008

Acciona ya se sitúa como la tercera firma más alcista del Ibex en lo que va de año con un ascenso que se acerca ya al 20%. Pese a esto, algunas casas de análisis todavía mantienen su optimismo en torno a la empresa de infraestructuras.

Y es que en los últimos meses, los fuertes ascensos que habían protagonizado los títulos de Acciona habían ido restando atractivo al valor y, consecuencia de ello, su recomendación se había deteriorado hasta el punto de caer a ser una venta.

No obstante, los expertos de Citi, que han comenzado de nuevo a seguir a la compañía, lo hacen aconsejando tomar posiciones y le concede un potencial alcista del 13% hasta los 126,4 euros en los que fijan su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses, muy por encima de los 103 de la media del consenso.

"A estos precios, creemos que Acciona ofrece los múltiplos más atractivos dentro del segmento de las renovables, descontando una menor capacidad de fijación de precios a largo plazo", explican desde el banco neoyorquino.

"Además, el grupo ofrece el mayor crecimiento de beneficios, flujo de caja suficiente para mantener crecimiento y dividendos sin tocar el balance y creemos que será capaz de seguir aumentando el dividendo a un ritmo del 10% al año", concluyen.

El próximo 27 de febrero deberá presentar sus resultados anuales, en los que se espera anuncie un beneficio neto de 302 millones de euros, ligeramente inferior al del año pasado.

Además, se espera que informe de la cuantía del próximo dividendo, a cargo del beneficio de 2019. Según los expertos, este será de 3,6 euros por acción, lo que a precios actuales ofrece una rentabilidad del 3,2%.

Zona de compra en los 107,5

Desde el punto de vista técnico, "Acciona acaba de superar la fuerte resistencia de los 105 euros y todo apunta a que veremos una continuidad alcista en las próximas semanas hasta la zona de los 123 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

"A corto plazo no habrá signo de debilidad destacable mientras no pierda los mencionados 105 euros", añade. "Cualquier vuelta a la zona de los 107 euros sería una oportunidad de entrada para aquellos que no estén posicionados", concluye el experto.

No debe perder los 105 euros