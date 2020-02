Hasta cuándo pueden seguir subiendo las eléctricas en bolsa

Tras un 2019 en el que todas las miradas estuvieron puestas en el cambio climático y las políticas ESG, el año 2020 ha empezado de manera fulgurante para las eléctricas, que suben un 16% y se convierten en el sector más alcista de la bolsa. Con el impulso de la transformación energética de fondo, las utilities cotizan en el nivel más elevado de su historia tanto por su multiplicador de beneficios -en 18 veces- como en términos de Ev/Ebitda (capitalización+deuda entre el beneficio bruto) -en 9 veces-, lo que hace que muchos analistas se pregunten hasta cuándo puede seguir sonando la música en la fiesta que están viviendo las utilities y si todo esto se acerca a ser o puede desembocar en burbuja.

"Europa ha visto un impulso tan fuerte en el foco de los inversores en el ESG en los últimos meses -particularmente en la descarbonización- unido a un mejor comportamiento de algunas áreas -sobre todo las renovables- que frecuentemente nos preguntan si las valoraciones están en territorio de burbuja. Aunque vemos el ESG como un tema de largo plazo y secular que potencialmente podría acabar desarrollando una burbuja más adelante, consideramos que todavía estamos muy lejos de ese punto", indican en Morgan Stanley.

Tomando como ejemplo las utilities de Estados Unidos, que en general están mucho menos apalancadas al tema de las renovables, estas cotizan a 20,5 veces sus ganancias de 2020. Para alcanzar esta cifra las firmas del Viejo Continente aún tendrían un recorrido al alza del 14%. Además, mientras se espera que en el periodo 2019-2022 el beneficio de las utilities de este lado del Atlántico crezca a un ritmo anualizado del 6%, para las norteamericanas se espera que este sea del 5%. Así, tomando los multiplicadores de ganancias de 2022 las firmas europeas aún tendrían un recorrido del 16% hasta alcanzar a sus homólogas de Estados Unidos.

Hasta dónde pueden llegar las eléctricas según sus dividendos

Mientras, en términos de rentabilidad por dividendo otra comparación posible sería con las firmas del sector en Japón. La rentabilidad de los pagos de la industria del país asiático se sitúa por debajo del 3% y para llegar a ese nivel las firmas del sector en Europa tendrían un recorrido al alza del 37%. De hecho, algunas de las grandes firmas niponas ofrecen rentabilidades de entre el 2,5% y el 2%, lo que implicaría recorridos para las europeas del 64% y el 105%, en cada caso.

"La mejora reciente del sector debe ponerse en el contexto de casi 10 años de peor comportamiento. Si la mejora en el momentum de las ganancias ha llegado para quedarse, creemos que podría tener un potencial al alza material en los próximos años. Y, aunque la industria se ha encarecido, sus múltiplos son más bajos que el de otras defensivas como el real estate, bienes de consumo o salud", indican en Barclays.

Los ganadores

A pesar de que el sector de las eléctricas está en máximos no vistos desde 2008, no todas las compañías han lucido los mismos resultados, con aquellas empresas más apalancadas a la energía renovable siendo las que han dado los mejores retornos. Según los datos de Credit Suisse, desde enero de 2018 las utilities centradas en el negocio renovable han sacado 70 puntos porcentuales de rentabilidad al resto del sector y los inversores están dispuestos a pagar una prima importante por ellas. En Ev/Ebitda estas firmas cotizan un 30% más caras que las que no están expuestas al negocio verde y por PER la prima alcanza el 46%. Mientras, la rentabilidad por dividendo para este año es 170 puntos básicos inferior.

"Seguimos siendo alcistas en el sector para este año, ya que continuará dando oportunidades para crecer de forma verde gracias a las inversiones en redes y renovables, reduciendo los gastos de financiación en un mundo de bajos tipos y mayores eficiencias. Además, a pesar de haberse encarecido, las rentabilidades por dividendo siguen siendo atractivas y la industria es defensiva. La tendencia de descarbonización continuará y pensamos que habrá una mayor conciencia de que las redes, la espina dorsal de la transición energética, también ofrecen una oportunidad de inversión atractiva", indican en Bernstein. Con todo, en la industria no abundan las empresas que logren una recomendación que de compra -o al menos cercana- y que, además, sean encuadradas entre los ganadores de esta transición energética.

Entre las eléctricas nacionales, solo dos se libran del consejo de venta -Acciona e Iberdrola- y son, precisamente, las más expuestas al negocio renovable y las que cotizan a un multiplicador de beneficios más elevado, en el entorno de las 20 veces. "Para nosotros, el beneficiario claro de este mercado es Iberdrola, ya que es la cotizada que mejor puede capitalizar la oportunidad de descarbonización en la península. Tiene la mayor cuota de mercado en renovables, con un 16%; y es la segunda en distribución, con un 26%. Acciona tiene un 10%, pero no tiene exposición a otros países y tiene un músculo financiero limitado para mantener esa cuota en el futuro", argumentan los analistas de Barclays.

Así, el consenso otorga una recomendación más sólida a la firma presidida por José Ignacio Sánchez-Galán, ya que Acciona oscila entre el mantener y el vender, si bien algunos confían en que el mercado no está reconociendo la capacidad de crecer de la firma de los Entrecanales en este negocio, probablemente penalizada por no desvelar objetivos de crecimiento a largo plazo como sí hace la gran mayoría del sector.

"A estos precios, pensamos que ofrece la mejor valoración entre los jugadores renovables europeos, descontando un precio de la energía más bajo que sus comparables. El grupo ofrece mayores perspectivas de crecimiento apoyado en la expansión de capacidad renovable, la transformación de Nordex y el desarrollo de otras actividad. El flujo de caja es suficiente para sostener tanto el crecimiento como los dividendos con un balance sólido. Con todo esto, creemos que la firma podría mantener el ritmo de aumento de su dividendo del 10% en el futuro más próximo", indican desde Citi.

Ganadoras europeas

En el resto del mercado europeo sí que aparecen algunas firmas que podrían resultar ganadoras de esta transformación y que se ganan la confianza de los analistas. La italiana Enel es la que logra el consejo de compra más sólido. "Con un 75% del ebitda procediendo de renovables y redes, vemos su mix de negocio como ideal para tomar ventaja de la transición energética (...) y pese a haber sacado 20 puntos a sus comparables en 12 meses sigue ofreciendo un punto de entrada atractivo", indican en Credit Suisse.

Mientras, en redes -donde también se necesitarán importantes inversiones- la mejor opción es National Grid. "La atención del inversor a la hora de elegir ganadores de la descarbonización se ha centrado en las acciones renovables. Pero las redes eléctricas son la espina dorsal que permite la transición de la energía verde y se requerirán fuertes inversiones para integrar las mismas y, eventualmente, los vehículos eléctricos", apuntan en Bernstein.