Las gestoras independientes reinciden en perder cuota de mercado.

Ángel Alonso Madrid

Las firmas independientes de gestión de activos no están pasando por su mejor momento. Pese al extraordinario ejercicio que vivieron los mercados el año pasado, que permitió al sector en su conjunto recuperar la entrada neta de dinero hasta los 1.693 millones de euros –después de meses de tímidas suscripciones por pocos centenares de millones–, el arranque de 2020 ha comenzado con mejor tono y, de hecho, en enero ha entrado casi la misma cantidad de dinero, 1.566 millones de euros, según los datos de Inverco.

Las cifras de febrero mostrarán hasta qué punto los inversores están regresando a los fondos de inversión con más interés, después del descalabro que supuso 2018 y con el viento a favor de los mercados en este comienzo de año, a pesar del temor por los efectos del coronavirus en el crecimiento económico global. Los bancos seguirán teniendo en las carteras de gestión discrecional el mejor reclamo para seguir captando clientes.

Pero las firmas independientes siguen viendo mes a mes como sus inversores prefieren dar otro rumbo a su dinero. En algunos casos, las rentabilidades de algunos productos de estas gestoras, sobre todo en algunas de las value más conocidas, no están acompañando desde hace tiempo y no tienen la paciencia necesaria para aguantar que las estrategias del gestor fructifiquen.

Pérdida de cuota

Es una tendencia que comenzó el año pasado, siguiendo la estela de la caída de los mercados de hace dos años y que se está prolongando en el comienzo de 2020. Según datos de Vdos, las firmas independientes perdieron el año pasado 587 millones de euros y solo lograron incrementar su volumen patrimonial gracias la revalorización de los activos en sus carteras. Y en enero ya han salido 51 millones de euros, lo que ha hecho que pierdan casi un 2,5% de su patrimonio. Bancos y aseguradoras, a pesar de haber sufrido también los vaivenes de los mercados en las primeras semanas del año, han compensando con un mayor volumen de captaciones.

Esta situación ha dejado a los grupos independientes con una pérdida paulatina de cuota de mercado, que ya volvió a bajar del 10% en 2019 y que en la actualidad se encuentra en el 9,21%, 26 puntos básicos menos respecto a diciembre del año pasado. De hecho, es el único grupo de gestoras que han perdido su parte del pastel. Los bancos ya acaparan el 81,5%, mientras que las aseguradoras han aumentado hasta el 3,96%.

Las gestoras con más salidas de dinero hasta enero 2020

Entre las gestoras más perjudicadas se encuentran Renta 4, que aunque cuenta con ficha bancaria entraría en este conjunto de gestoras por ser una firma más orientada a la gestión patrimonial, con unos reembolsos netos de 54,4 millones; seguida de Gesconsult, con salidas netas por valor de 43,4 millones de euros; March AM, con 30,8 millones; azValor AM, con 23,9 millones de euros; y Cobas AM, con salidas netas por valor de 23,4 millones de euros. En el caso de la gestora de Paramés, a pesar de los reembolsos que ya experimenta desde el año pasado, no deja de ganar inversores, que ya suma 28.548 personas.