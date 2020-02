La Liga española 'hace equipo' con la CNMV en su lucha para prohibir la publicidad masiva de CFDs

Hay temas que obsesionan, en el buen sentido, al supervisor del mercado español. Y uno de ellos es el de proteger de los productos financieros muy complejos a quienes en principio no deberían estar en su órbita. Atajar de lleno la publicidad masiva de los CFDs es uno de los grandes frentes de este año, en el que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) también va a concentrarse en impulsar las salidas a bolsa, reforzar aún más el control de liquidez de los fondos, intentar alinear la fiscalidad con la regulación o modificar el Código de Buen Gobierno, como ya avanzó.

Se avecina un 2020 de intensa actividad para la institución. Ya lo está siendo en este inicio de año, y así lo ha avanzado Sebastián Albella, el presidente de la CNMV, en la presentación de su plan de actividades.

Prohibir "pronto" la publicidad de CFDs

Albella ha reconocido que es una de sus "obsesiones". La CNMV mantiene una cruzada contra la publicidad masiva, sin discriminación de público, de productos complejos como los CFDs Hace solo dos semanas que anunció su intención de prohibirla y atajar de una vez el problema. "Tenemos que determinar aún si haría falta una disposición con rango de ley, y si podríamos utilizar medidas de intervención de producto del reglamento europeo", ha explicado. Hay que resolver "cuestiones técnicas", pero su idea es "hacerlo pronto", ha adelantado, asegurando que es una propuesta que elaborarán en contacto con el Gobierno.

El presidente de la CNMV, que ha recordado que España es el país europeo con más equipos de fútbol como canal para la publicidad de estos brókeres, se ha mostrado reconfortado con la respuesta de la Liga española a la carta que remitió el supervisor, puesto que ha sido recibida, según ha revelado, como una "buena noticia". "Es una inquietud compartida", ha remarcado.

Tampoco se ha olvidado de volver a recalcar que muchas de las entidades que prestan estos servicios son chipriotas, por lo que están insistiendo a ESMA para que haya aún más colaboración entre países.

Fomentar las salidas a bolsa

La escasez de salidas a bolsa en nuestro país es algo que también preocupa, y mucho, en el seno de la CNMV. De ahí que en el segundo semestre del año vayan a realizar un informe sobre la situación, plasmando medidas para impulsar los saltos al parqué. Entre ellas, Albella quiso destacar que deberían darse cambios en los estándares de actuación y que uno de los objetivos es sensibilizar a las entidades financieras internacionales para ver si hay forma de hacer estos procesos menos costos y complejos, haciendo una referencia comparativa aquí a la venta al capital riesgo.

A la hora de imponer requisitos de transparencia, se debería seguir una pauta de tamaño o empleados y no la condición de ser cotizada

Pero Albella quiere ir más allá. Busca "evitar, con nuestra capacidad de convencer, que no se impongan requisitos a las cotizadas" solo por el hecho de serlo, salvo que esté "justificadísimo". A la hora de imponer determinados requisitos de transparencia, cree se debería seguir una pauta como el tamaño, el número de empleados o el volumen de actividad, pero no la condición de cotizada. "El contexto actual, en el que se promueve que se piense en los stakeholders, es adecuado para no sobrecargar la regulación sobre las empresas cotizadas", opina.

Liquidez en los fondos de inversión

En un tema tan de actualidad como el del control de la liquidez de los fondos de inversión, Albella no se anda con rodeos. "Somos de los primeros de la clase" en términos de supervisión, dijo sin titubeos. "Somos de los supervisores que reciben periódicamente más información de detalle acerca de la composición de los fondos, de su nivel de apalancamiento, de la medida en que contratan derivados. Monitorizamos de modo regular la liquidez e interactuamos con las entidades recordándoles la necesidad de cumplir las normas", detalló, anunciando, al mismo tiempo, su intención de publicar una guía técnica sobre la gestión y el control de la liquidez de las IIC.

En esta guía, en la que el organismo pretende trasladar su "experiencia supervisora", tratarán temas como el swing pricing, es decir, "la modulación de los valores liquidativos a efectos de suscripción y reembolso cuando pueden verse afectados por una cantidad de reembolsos o suscripciones más allá de lo normal". "Es una de las técnicas que hablamos en los foros internacionales para que las tensiones de liquidez se resuelvan de un modo más fluido", ha comentado Albella.

Unir fiscalidad y regulación

Otro de los frentes a lo que quiere atacar el actual presidente de la CNMV antes de que concluya este mandato es el de la fiscalidad. A la desigualdad que hay en Europa ya se ha referido en varias ocasiones como el elefante de la habitación en la unión del mercado de capitales. Y es que, a su juicio, estas diferencias determinan sistemas de distribución y de comercialización de productos demasiado diferentes.

Nos gusta que el asesoramiento se reconozca y no se oculte, pero la fiscalidad no contribuye a ello

También quiere abordar la fiscalidad desde otra óptica, analizando en un estudio, en la segunda parte del año, si está alineada con la normativa. "Nos hemos dado cuenta de que hay separación del tratamiento fiscal y los objetivos de la regulación. Por ejemplo, Mifid II ha tratado de promover el asesoramiento, pero está sujeto y no está exento de IVA a diferencia de la mera ejecución. Nos gusta que el asesoramiento se reconozca y no se oculte, pero la fiscalidad no contribuye a ello", ha señalado.

Otro ejemplo en el que se ha apoyado es el del problema de los incentivos, como las retrocesiones, cuya filosofía general es "restrictiva" y, sin embargo, el hecho de que "muchas veces determinados flujos se produzcan a través de incentivos resulta favorable desde el punto de vista fiscal".