Apertura de Wall Street: los resultados de Apple y General Electric impulsan a los índices

Los principales índices de Wall Street alargan las subidas de ayer, apoyándose en las cuentas trimestrales de compañías como Apple y General Electric. En concreto, el Dow Jones abre con subidas del 0,65% hasta los 28.909 puntos, el S&P 500 avanza un 0,47% en 3.291 puntos y el Nasdaq se anota un alza del 0,56% en 9.321 puntos. El optimismo aterriza en las bolsa americanas a la esperad de la Fed, dejando atrás las pérdidas generadas por el virus chino.

Los buenos resultados de Apple, publicados ayer al cierre, vuelven a dejar el mando de la bolsa americana a los alcistas. Los principales índices intentan dejar atrás los recortes provocados por el miedo a la propagación del coronavirus y alargan el rebote de ayer.

La compañía fundada por Steve Jobs registró en la temporada navideña unos ingresos récord. Inyección de optimismo para los inversores en una de las compañías fetiche del crecimiento. Además, antes de la apertura General Electric ha publicado unas cuentas por encima de las estimaciones del mercado. Sus acciones suben un 7%. También ha publicado Boeing. A pesar de anunciar 1.000 millones de dólares de pérdidas, sus acciones suben casi un 3%.

Las bolsas encaran en verde en una jornada crucial con la decisión de tipos de la Reserva Federal. El mercado espera un tono dovish del presidente de la institución, Jerome Powell, ante la desaceleración económica del país y la tensión generada por el coronavirus.

Los índices de Wall Street están a un paso de cerrar el hueco bajista que se abrió la semana pasada, cuando las bolsas comenzaron a contagiarse del coronavirus. Estos niveles se sitúan en el Nasdaq 100 en 9.142 puntos y los 3.295 puntos para S&P 500. "No es definitivo que estemos ante el origen de una corrección en toda regla, pero mientras estos huecos no sean cerrados no hablaremos de fortaleza ni confiaríamos en mayores subidas temporalmente", comentan los analistas de Ecotrader.

En cualquier caso, una corrección debe de ser vista como algo del todo normal dentro de la fuerte tendencia que Wall Street desarrolla y consideramos que será una pausa temporal, apuntan los analistas.