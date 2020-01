Wall Street no abre hoy por el Día de Martin Luther King Jr., festivo en Estados Unidos

La bolsa de Nueva York no abre sus puertas este lunes, 20 de enero. Wall Street no cotiza por la celebración en Estados Unidos del Día de Martin Luther King Jr. Habrá que esperar así otras 24 horas para comprobar si la renta variable norteamericana vuelve a revalidar (o no) sus propios máximos históricos.

Los principales índices del parqué estadounidense acumularon ganancias cercanas al 2% a lo largo de la semana pasada. El índice Dow Jones acabó en los 29.348,1 puntos; el S&P 500 en los 3.329,6 puntos; y el Nasdaq Composite, en los 9.388,9 enteros.

De esta forma, las bolsas de Europa cotizan hoy 'indefensas', sin la referencia de Wall Street, haciendo que los volúmenes de negociación sean inferiores a lo que es habitual.

En subida libre absoluta

Con todo, el aspecto técnico de la bolsa de Nueva York no podría ser mejor. "Una subida libre absoluta es la situación técnica más alcista que existe y Wall Street se encuentra en la misma desde comienzos de noviembre pasado", explica Joan Cabrero, director de Estrategia de Ecotrader.

"Ni la sobrecompra de corto plazo ni la vertical subida de las últimas semanas está amedrantando a unos alcistas que siguen manteniendo el control absoluto de la situación", insiste el experto.

¿Y cómo saber cuándo se acabará 'la fiesta'? Según Cabrero, no habrá "ningún signo de agotamiento comprador mientras el S&P 500 no cierre una semana por debajo de los mínimos de la semana anterior, algo que no sucede desde comienzos de octubre pasado".

"Los últimos mínimos semanales los ha establecido el S&P 500 en los 3.265 puntos", señala el analista técnico.

Semana de resultados empresariales

Hoy Wall Street cierra, pero la semana viene 0cargadita'. Tanto inversores como analistas tendrán la mirada puesta, sobre todo, en los resultados empresariales los próximos días.

La temporada ya comenzó la semana pasada en Estados Unidos, con las cuentas de grandes bancos como Morgan Stanley y JP Morgan Chase, entre otros. En los próximos días serán IBM, Netflix, Intel y P&G, entre otras empresas, las que rindan cuentas ante el mercado.

Y en el plano político, cabe recordar que mañana comenzará el juicio político (impeachment) contra el presidente de EEUU, Donald Trump, en el Senado norteamericano. Se da por hecho que el proceso no saldrá adelante debido a la mayoría con la que cuentan los republicanos (el partido del mandatario) en la Cámara Alta del parlamento estadounidense.