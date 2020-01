Bestinver alerta del riesgo de iliquidez en el mercado

La primera gestora independiente en España por activos bajo gestión, Bestinver, señala que uno de los riesgos que encuentra ahora mismo en el mercado es el de iliquidez. A este respecto, Beltrán de la Lastra, su director de inversiones, apunta que "tener el cableado bien hecho de la cartera es crítico para convertir una posible distorsión en el mercado en una oportunidad y no en un coste". Algo sobre lo que ha avisado también Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, en contraposición a la opinión de la CNMV.

Durante la presentación de la última carta trimestral de Bestinver a la prensa, en la que hace balance de los tres últimos meses del año pasado, los responsables de la gestora destacaron que, igual que en 2019, en este ejercicio tampoco encuentran grandes gangas, lo que implica necesariamente tener paciencia. "Esperar a que el mercado vuelva a dar oportunidades ha sido fundamental, y lo será también en 2020", señaló Beltrán de la Lastra.

Además del riesgo de iliquidez en el mercado, en Bestinver perciben riesgos geopolíticos y también de recesión. El director de inversiones reconoció tener siempre la certeza de que tendremos una, "lo que no sabemos es cuándo". Pero en su opinión, el intento de normalización de la política monetaria es el elemento más relevante que afronta ahora el mercado.

Valor a largo plazo en los bancos

En el último trimestre de 2019, la gestora de Acciona elevó su peso en Banco Sabadell, de la que alaban sus niveles de capital, "razonables", así como la reestructuración de la entidad en Reino Unido. Beltrán de la Lastra explicó que la situación de la banca española empieza a ser parecida a la de la europea, que ha reducido costes y compensado la caída de los ingresos. "El precio de la banca española", además, "ya descuenta todos los posibles riesgos", opinó. De esta forma, encuentran valor a largo plazo en entidades como CaixaBank o Unicaja (las dos en su cartera ibérica).

Otra de sus últimas incorporaciones en el sector financiero durante el último trimestre fue BME, la operadora de la bolsa sobre la que Six lanzó una opa en noviembre. "Desde el punto de vista industrial, la oferta de Six está bien estructurada, y con un precio razonable", valoró Ricardo Cañete, gestor del fondo de renta variable ibérica de la gestora. En la carta trimestral Bestinver explica que el mercado no contemplaba la creación de valor que puede tener en un proceso de integración, pero la compañía tiene mucho que ofrecer a un operador internacional, si se integra correctamente, en términos de sinergias tanto de costes como de ingresos, creando un valor no descontado en las acciones.

Integración con Fidentiis Gestión

En verano, la gestora anunció la compra de Fidentiis, una firma especializada en los mercados de capitales del Sur de Europa. Los responsables de Bestinver explicaron que en las próximas semanas habrá avances en cuanto a la integración, pero especificaron que no habrá fusión de fondos, por ahora, ni tampoco de equipos.

Cuando Bestinver integre los activos bajo gestión de Fidentiis, la gestora aspira a colarse entre las diez gestoras más grandes del mercado español. A cierre de diciembre, Bestinver ocupaba la posición número doce en el ranking, con 4.949 millones de euros.