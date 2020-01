El Gobierno tiene sobre la mesa desde hace 15 días la opa de Six sobre BME

Todo va muy despacio en la opa que Six anunció sobre BME (Bolsas y Mercados Españoles) a mediados de noviembre y que podría dilatarse hasta el mes de mayo, sin contar con que Euronext entre en juego. Según las fuentes consultadas, el gestor de la bolsa suiza presentó el pasado 26 de diciembre la documentación de su oferta de adquisición sobre BME ante el Ministerio de Economía que dirige Nadia Calviño.

Personas próximas a la operación reconocen que "el Ministerio y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) están trabajando juntos", aunque el regulador todavía "no ha recibido la solicitud de un informe preceptivo" sobre la oferta de Six por parte del Ejecutivo. La legislación establece que la cartera que dirige Calviño cuenta con 60 días de plazo -prorrogables otros 20 ó 30- para emitir su valoración sobre la oferta por el gestor de la bolsa española, pero ese plazo, aclaran las fuentes consultadas, todavía no ha empezado a contar y dependerá exclusivamente del Gobierno.

"En este tipo de decisiones se tiende a alargar los plazos", aseguran fuentes próximas al regulador. Esto implica que si Economía empleara los primeros 60 días disponibles, su decisión no llegaría hasta mediados de marzo en el mejor de los casos. A partir de entonces iría a manos de la CNMV y empezarían a contar los plazos habituales en este tipo de operaciones: 20 días para el visto bueno del regulador -si no solicita más información-; y luego Six tendría otros 5 días para publicar su oferta y establecer el periodo de aceptación por parte de los accionistas. Esto implica que EuroNext tiene, ajustando al máximo los plazos, hasta mediados abril, e incluso mayo, para presentar una contraopa, ya que puede hacerlo hasta cinco días antes de que finalice el periodo de aceptación de la de Six. Su consejero delegado, Stephane Boujnah, insistió hace una semana en el rotativo luso Expresso en que todavía "no han hecho ninguna propuesta en firme" a la dirección de BME.

Se descuenta una mejora

La acción de BME cerró ayer un 4,5% por encima de los 33,4 euros de la oferta de Six, una vez deducido el dividendo de diciembre, de 0,6 euros por acción.