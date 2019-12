La crisis de Boeing llega a IAG: encargó 200 aviones que (de momento) no se fabricarán

Carlos Simón García Madrid

Los últimos días habían sido una fiesta para IAG y sus accionistas después de que el pasado jueves la victoria electoral de Boris Johnson aclarase el panorama en torno al Brexit.

No obstante, se ha vuelto a encontrar con un bache en el camino ya que ayer Boeing anunció la parada (no se sabe si temporal o definitiva) de la fabricación del modelo 737 MAX, el cual no puede operar desde el mes de marzo después de que provocase dos accidentes mortales. Hay que recordar que la producción ya se redujo de 52 a 42 aviones al mes.

¿Y qué tiene que ver esto con IAG? Ahora mucho, porque durante la celebración de la Feria Aeronáutica de París de junio, la aerolínea anglo española encargó un total de 200 aviones de este modelo a Boeing, un pedido valorado en 24.000 millones de euros a precio de catálogo.

La consecuencia más inmediata es el aumento de la incertidumbre sobre la viabilidad futura de los aviones de este tipo ya que hasta hace unos meses se esperaba que volvieran a volar antes de final de año, algo que ha quedado retrasado sine die. "Desde luego, la puesta en funcionamiento de nuevo de estos aviones no está a la vuelta de la esquina", apuntan desde Bank of America.



Consecuentemente a la parada de producción es que el pedido realizado por IAG ya no se sabe cuándo se hará efectivo, si es que finalmente recuperan los certificados necesarios y, por tanto, esto puede obligar a la matriz de Iberia a volver a salir al mercado para buscar un reemplazo, dentro o fuera del fabricante estadounidense, con unas condiciones que probablemente sean peores.

Con todo y con eso, las acciones de IAG están siendo las más bajistas del Ibex en este inicio de sesión al dejarse más de un 3%. En lo que va de año, eso sí, los títulos de aerolínea se anotan en torno a un 14,5%.

El consenso de analistas le concede todavía un potencial alcista del 7,8% hasta los 8 euros donde fija su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses.

De igual forma, el 86% de los expertos que siguen a la compañía aconseja tomar posiciones en el valor mientras que sólo el 3% prefiere deshacerlas.

Otras compañías afectadas son Safran, Rolls-Royce o General Motors, ambas proveedoras de piezas para la fabricación de estas aeronaves. Por contra, Airbus rebota en bolsa ante la expectativa de aumentar su cuota de mercado a costa de Boeing.

