Santander cae en bolsa después de que Deutsche Bank le recorte un 23,5% su potencial

Banco Santander no tiene un buen día (en bolsa), y la culpa es de los analistas de Deustche Bank. Estos expertos han dado un buen corte al potencial que ven a las acciones de la mayor entidad española. En consecuencia, los títulos se dejan hasta un 1% en la sesión de este miércoles, hasta cotizar en torno los 3,55 euros.

Los analistas de Deutsche Bank, liderados por Flora Benhakoun, aseguran en una nota para sus clientes que los ingresos netos de la banca española están bajo presión pese a las medidas expansivas tomadas por el Banco Central Europeo (BCE).

En consecuencia, han disminuido sus estimaciones del año que viene y 2021 para todas las entidades del país, excepto BBVA y Unicaja.

Poco potencial

Sin embargo, con Santander han ido un paso más allá. Los expertos de la firma alemana han reducido un 23,5% el potencial que le ven en bolsa en el corto plazo. En concreto, han rebajado su precio objetivo a doce meses a 3,75 euros por acción.

Contando con las caídas de hoy, ello supone un recorrido en el corto plazo del 5,6%. Por ello, Deutsche Bank también ha empeorado su recomendación sobre el valor a 'mantener'.

Desde finales de agosto, el banco alemán otorgaba al Santander un precio objetivo

¿Qué hacer?

Las perspectivas de Deutsche Bank sobre la entidad presidida por Ana Botín son, sin embargo, peores que la media del consenso de mercado recogido por FactSet. Este grupo de analistas da a Banco Santander un precio objetivo medio a doce meses de 4,43 euros por acción, lo que representa un potencial cercano al 25% desde los niveles actuales de cotización.

Por ello la mayoría (el 62%) da una recomendación de 'comprar', mientras otro 23% de ellos aconseja 'mantener' y el 15% restante, 'vender'. [Puede consultar aquí las recomendaciones de los analistas sobre todos los valores de la bolsa española, europea y estadounidense].

"Paciencia"

Si se atiende al análisis técnico, lo mejor es tener "paciencia". Así lo aconseja el director de Estrategia de Ecotrader, Joan Cabrero. En su último encuentro digital, el experto advirtió de que aún se puede ver "un último latigazo bajista" en la cotización del banco cántabro, hasta "la zona de soporte fundamental de los 3/2,80 euros".

Un riesgo que no se alejará mientras las acciones del Santander no rebasen los 3,67 euros, "y sobre todo los 3,79 euros", asegura. "En definitiva, no me parece mal buscar entrada, pero aún tendría paciencia", opinó.