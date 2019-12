Qué son los 'decacornios' y cuáles son los más codiciados

Se cuenta que en la Edad Media los nobles pagaban cifras astronómicas por conseguir cuernos de unicornio, un animal mitológico que, según se creía, paliaba las enfermedades, alargando así la vida de la persona que consumía su cornamenta. Esa búsqueda y caza de lo especial también se da en la bolsa, donde los inversores quieren encontrar la compañía que sea el próximo pelotazo.

A este respecto, hasta hace relativamente poco, en el mundo de las salidas a bolsa los grandes protagonistas eran los conocidos como unicornios, empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares. No obstante, una nueva especie ha llegado para hacerle sombra, y lo está consiguiendo. Se trata del selecto decacornio, firmas de capital privado que valen más de 10.000 millones.

En el mundo hay unos 20, según los datos de CB Insights, mientras que los calificados como unicornios se acercan a la barrera de los 400. Esta diferencia explica por qué el primer grupo se ha convertido en algo casi exclusivo. Se pueden encontrar desde compañías relacionadas con los viajes, a la inteligencia artificial o al transporte. Estados Unidos y China se reparten este mercado donde solo los tres primeros valen en conjunto casi 200.000 millones de dólares.

En elEconomista repasamos cuáles han despertado más interés. De esta lista se ha caído WeWork, la empresa estadounidense que proporciona espacios de trabajo compartidos. Con una valoración de 47.000 millones de dólares y tras prescindir de su cofundador y consejero delegado, Adam Neumann, anunció que cancelaba su debut bursátil.

Ant Financial

Es la empresa privada más valorada del mundo, nada más y nada menos que 150.000 millones de dólares. Conocida anteriormente como Alipay, es la fintech de la china Alibaba. No obstante, no está muy claro cuándo podría dar el salto para ser una cotizada ya que, en una entrevista a la CNBC, Douglas Feagin, presidente del grupo de negocios internacionales, dijo que no tenían un calendario para la salida a bolsa y que estaban centrados en expandirse.

Actualmente, Ant Financial cuenta con unos 1.200 millones de clientes, de los que 300 millones provienen de fuera de China. El objetivo de la compañía es alcanzar los 2.000 millones en los próximos 10 años y la mayoría se espera que sean del exterior del país asiático.

Bytedance

Nacida en marzo de 2012 también en China, es uno de los grandes decacornios del momento. Valorada en 75.000 millones de dólares -en el mercado español solo dos compañías superan esta cifra-, se dedica a construir aplicaciones móviles centradas en crear comunidades.

Una de las más conocidas es TikTok, que cuenta con 500 millones de usuarios activos. Según Financial Times, el grupo podría debutar en Hong Kong tan pronto como en el primer trimestre de 2020, si bien desde Bytedance lo desmintieron. En el primer semestre del ejercicio las ventas de la compañía se situaron entre los 7.000 y los 8.400 millones de dólares, según Reuters.

DiDi Chuxing

DiDi es una empresa china de transporte. Proporciona vehículos y taxis de alquiler a través de aplicaciones. Valorada en 56.000 millones de dólares, según los datos de CB Insights, entre sus inversores se encuentran grandes nombres del mundo de la tecnología como SoftBank, Apple, Alibaba y Tencent -algunas previsiones ya apuntan a que alcance un valor de más de 60.000 millones-.

La firma estaría buscando más fondos antes de dar el salto al parqué, para lo que no hay una fecha establecida si bien se espera que pueda llegar el año que viene. Algunos de sus competidores, como Uber y Lyft, ya han dado este paso. Mientras que la primera lo hizo en el mes de mayo, la segunda se estrenó en marzo. Ambas caen cerca de un 40%. Uber capitaliza más de 46.000 millones, mientras que el valor de Lyft es superior a los 13.000 millones. Según Statista, se prevé que los ingresos de las firmas de transporte aumenten casi un 20% este año, hasta rozar los 184.000 millones, siendo Estados Unidos el mercado más grande del mundo.

JUUL Labs

La empresa estadounidense de cigarros electrónicos es otro de los decacornios destacados con una valoración de 50.000 millones (Altria ha invertido más de 12.000 millones). No obstante, su futuro se presenta incierto por varios motivos. Uno de ellos son los obstáculos regulatorios a los que podría enfrentarse el sector.

La Casa Blanca anunció en septiembre que está preparando un plan para eliminar del mercado los cigarros electrónicos con sabores. Además, los reguladores creen que se está impulsando el uso de estos dispositivos entre los más jóvenes, lo que podría motivar una regulación severa. Todo hace indicar que la valoración de la firma podría caer considerablemente.

Airbnb

La firma de alquiler de vivienda vacacional, con un valor de 30.000 millones, anunció en un comunicado que espera debutar en bolsa en 2020. Fundada en 2008, ofrece 7 millones de anuncios sobre apartamentos o viviendas en 100.000 ciudades. En el segundo trimestre del año ingresó más de 1.000 millones de dólares.