Naturgy rebota en bolsa al recibir el único consejo de compra de Barclays

Carlos Simón García Madrid

La última sesión de la semana ha comenzado con un fuerte rebote para la renta variable española que está siendo encabezado por ArcelorMittal, los bancos y Naturgy, que está celebrando con alzas que Barclays le concede el único consejo de compra del sector en España.

Así, el banco británico ha reiniciado la cobertura sobre todos estos valores españoles después de que se haya aclarado un poco el futuro con respecto a la nueva circular propuesta por la CNMC en torno a la remuneración a la distribución y producción de electricidad y gas.

Barclays solo recomienda comprar Naturgy, mantener en cartera si ya se tienen Iberdrola y vender la posición en Endesa, Enagás y Red Eléctrica, en las cuales prevé una corrección en bolsa al considerarlas sobrevaloradas.

De hecho, solo le concede potencial alcista a la firma presidida por Francisco Reynés, en la que ha fijado un precio objetivo de 26,6 euros, un 11% por encima de los niveles actuales y en contra de lo que marca el consenso de analistas, que la ve un 8% más abajo de cara a los próximos 12 meses.

Entre los aspectos que destaca el banco británico en Naturgy por encima de los demás es su atractivo dividendo a largo plazo, la capacidad de adaptabilidad a los cambios en la industria y el potencial crecimiento de sus beneficios.

Debe batir los 24,5 euros

Desde el punto de vista técnico, "en los últimos meses está intentando reestructurarse al alza y alejar el riesgo de ir a poner a prueba la zona de soporte fundamental de los 20,5/20 euros", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

Para confiar definitivamente en esta reestructuración, "Naturgy debe batir los 24,5 euros, pero mientras no lo haga no recomendaríamos entrar en el valor a menos que sea de forma agresiva y con un stop en los 22,6 euros", añade el experto. "A corto plazo habrá debilidad si pierde los 23,05/22,9 euros, pero mientras no lo pierda confiaríamos en sus opciones alcistas", concluye.

Hay riesgo de caída hasta los 20 euros.