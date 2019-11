Sara Herrando (Norbolsa): "Hay que estar en valores cíclicos pero ajenos a la guerra comercial"

La subdirectora de análisis de Norbolsa, Sara Herrando, considera que la guerra comercial seguirá generando volatilidad en las bolsas europeas en los próximos meses pero parte de una escenario base de "crecimiento moderado" en el que hay que "seguir teniendo exposición a sectores cíclicos" pero ajenos a las amenazas arancelarias, como infraestructuras, tecnología, energía o lujo. Respecto a la incertidumbre política en España, cree que ni las elecciones ni Cataluña han pesado hasta ahora en el Ibex 35, pero admite que un gobierno volcado hacia la derecha apoyaría que el índice recuperara el terreno perdido con el resto de referencias del Viejo Continente.

¿Cómo explica el hueco de cerca de 10 puntos abierto entre el Ibex 35 y los índices europeos en 2019? ¿Riesgo político por las elecciones, Cataluña...?

Los mercados no están haciendo caso ni a la política, ni a Cataluña, ni casi al Brexit... que es mucho más relevante. Yo creo que el peor comportamiento del Ibex 35 respecto a Europa –partiendo de que las ganancias en el año están muy bien- hay que achacarlo más al peso en el índice de la banca. Más del 25% es sector financiero frente a un Dax 30 alemán en el que casi no hay bancos y es mucho más industrial o un Cac 40 francés que es mucho más consumo. El hueco se debe a esto y no a que el mercado esté preocupado por las incertidumbres políticas.

¿Qué tipo de gobierno favorecería que se cerrara este hueco?

Claramente un gobierno más conservador sería visto por los mercados de forma más positivo que un gobierno sólo de izquierdas, que tendría una repercusión más negativa para las bolsas. Principalmente por políticas planteadas, como por ejemplo el impuesto a la banca. Además, un ejecutivo más conservador iría más en la línea de las exigencias de la Unión Europea sobre contención de gasto. Se vería con mejores ojos que un gobierno de izquierdas, probablemente más alegre en ese sentido.

En las últimas semanas, se ha visto una recuperación de los sectores cíclicos en bolsa por la distensión comercial que ha empujado a los índices europeos, ¿sigue habiendo oportunidades en estas industrias?, ¿van a tener continuidad en las subidas?

Todo depende un poco de cómo vayan saliendo los datos macroeconómicos y de si la preocupación por una recesión vuelve a surgir. Ahora mismo, un crecimiento económico moderado es el escenario base de casi todo el mercado. Yo creo si los datos lo van confirmado, los sectores cíclicos seguirán teniendo un buen comportamiento. Eso sí, permanece el factor de la guerra comercial. Aunque se está cerrando una primera fase de acuerdo, volverá aportar en los próximos meses mucha volatilidad, como viene siendo la tónica: un día marcado por una noticia positiva y al siguiente por una negativa... va a ser fuente de volatilidad en los mercados y en especial en los sectores cíclicos más expuestos a los aranceles, como el de las automovilísticas, el de las compañías de materiales... En Norbolsa, en sectores cíclicos preferimos estar en infraestructuras, que es un sector que vemos con potencial haya un crecimiento económico fuerte o más débil, por la falta infraestructuras en el mundo; va a haber crecimiento sí o sí. Tecnología nos parece otro sector cíclico que tiene más estabilidad en perspectivas. También consumo cíclico, como el lujo, que se ve menos afectado por la guerra comercial. En resumen, estar en sectores cíclicos que no estén tan ligados a la amenaza proteccionista, que va a seguir provocando volatilidad.

En tecnología, lo complicado en Europa es encontrar suficiente oferta de compañías...

Sí, es muy escasa. Son pocas y todas lo han hecho bien y están muy recomendadas, quizás también por su escasez. Hay falta de universo. Los valores que más nos gustan del sector son ASML Holdings, Capgemini...

Esto hace difícil que Europa pueda replicar un comportamiento como el de Estados Unidos...

Es uno de los factores por los que la bolsa estadounidense lo ha hecho mejor que la europea, pero también ha pesado un crecimiento económico superior y un sector bancario más sólido y asentado.

¿Qué exposición hay que tener a bolsa?

Hay que estar en bolsa porque no hay alternativa en el actual entorno de bajos tipos de interés; la rentabilidad por dividendo de las compañías sigue siendo un apoyo importantísimo. Pensando en la volatilidad que puede seguir aportando la guerra comercial, la recomendación es tener una exposición equilibrada: 50% a sectores defensivos -telecos, muy infravaloradas, y utilities, donde sí que vemos potencial-, 50% a industrias cíclicas -evitando banca-.

En España, dentro del sector de las automovilísticas, ¿Cie Automotive y Gestamp van a estar expuestas a la volatilidad de la guerra comercial?

Nos parece que son unas compañías muy sólidas dentro de su sector, más defensivas como proveedores que los propios fabricantes de vehículos porque tienen la oportunidad de trabajar para distintas marcas. Y, de hecho, si se analizan los resultados que han ido sacando Cie y Gestamp en este contexto difícil para el mercado del automóvil, de caída de la demanda en muchas zonas, son mejores que el resto de la industria. Pero sí que recomendamos un poco de prudencia por el tema comercial, sobre todo de cara a la decisión este mismo mes sobre los aranceles de Estados Unidos a las importaciones de vehículos. Lo más probable es que se vuelvan a retrasar. Eso sí, reconocemos que son valores muy sólidos, con buenos fundamentales. Y también es verdad que hay que aprovechar las correcciones para entrar.

¿Y cómo valora todo el ruido surgido en el sector teleco con los rumores sobre una compra de Vodafones España por parte de MásMóvil?

La compañía desmintió esa posibilidad y, además, a nosotros no nos cuadra mucho por el tamaño, ya que Vodafone es mucho más grande que MásMóvil, aunque esto no le haya impedido en otras ocasiones hacer operaciones similares. Pero también nos sorprende un poco que se produzca después del acuerdo al que llego con Orange. No tendría mucho sentido una cosa y la otra. Por eso lo vemos poco probable. Sí que nos parecería interesante que hubiese concentración en España. Y puede ser que Vodafone se quiera salir, es cierto, lo que sería positivo para el resto de telecos del mercado español, ya que racionalizaría la enorme competencia que hay.

¿Qué opina del enésimo profit warning de Siemens Gamesa?

Es de lo mejor del sector y va a ser un caballo ganador, junto a Vestas. En el medio plazo el escenario es de 3 ó 4 fabricantes de aerogeneradores en el mundo con Siemens Gamesa como actor importante. Pero en el corto plazo el contexto del sector sigue siendo muy competitivo y vemos probable que haya nuevas noticias en el próximo año que generen volatilidad en sus acciones, como ha ido ocurriendo en los últimos tiempos.

Otro sector complicado es el de las utilities...

Es verdad que las ratios de valoración están muy ajustados, pero vemos que es un sector que en dos negocios tiene potencial de crecimiento: en renovables y en redes. Iberdrola es un claro ejemplo de buen posicionamiento en ambos segmentos. Y a pesar del carretón que lleva seguimos positivos.