Arcelor celebra noviembre con un repunte del 12%

Varias son las compañías que forman parte del Tressis Cartera Eco30 que han arrancado noviembre con mucha fuerza. La más destacada es ArcelorMittal que, en apenas seis sesiones, se anota un alza del 12%.

No es un secreto para nadie que éste no está siendo el ejercicio de la firma en el que ha llegado a caer casi un 37%. No obstante, el undécimo mes del año está suponiendo cierto alivio y ArcelorMittal ha conseguido recortar las pérdidas anuales que ahora son superiores al 18%.

El sector se ha visto impulsado principalmente por el acercamiento entre Estados Unidos y China que estarían más cerca de un posible acuerdo. Además, la industria también se ha visto respaldada por la posible paralización de los aranceles de Estados Unidos a los automóviles europeos, después de que el secretario de Comercio del país norteamericano, Wilbur Ross, anunciase "buenas conversaciones con fabricantes de automóviles de la Unión Europea, Japón y otros lugares", lo que podría detener los impuestos a la importación de estos vehículos de hasta el 25%.

Esta semana se ha conocido que ArcelorMittal abandona el acuerdo de leasing y adquisición de la planta de Ilva en Italia. El acuerdo estaba sujeto a que no se modificasen las condiciones medioambientales que permitían la implementación del Plan Industrial bajo el que se había desarrollado la compra, unas garantías que han sido eliminadas por el Parlamento transalpino.

Desde Banco Sabadell indican que, aunque "habría sido más interesante para ambas partes haber llegado a un acuerdo", la aportación de esta planta "al ebitda es marginal, por lo que no tendría impacto relevante en estimaciones".

La semana que viene la siderúrgica rendirá cuentas al mercado con la presentación de los resultados del tercer trimestre. Se espera que anuncie unas pérdidas de más de 300 millones de euros, frente al beneficio de casi 900 millones en el mismo periodo del año anterior.

Si se cumplen las estimaciones, este será el segundo trimestre consecutivo de pérdidas para Arcelor

"Los resultados evidenciarán la delicada situación por la que pasa el sector, con un precio elevado del mineral de hierro y unos precios del acero débiles. (...) En todo caso, creemos que el mercado ya es consciente de esta debilidad y la clave serán por tanto las perspectivas que planteen", indican desde Sabadell.

A este respecto, 450 millones de euros es lo que esperan los analistas que gane ArcelorMittal en 2019. Una cifra un 90% inferior a la estimada cuando arrancó el ejercicio, momento en el que se preveía un beneficio de más de 4.000 millones de euros. Además de la guerra comercial, el sector acerero en Europa sigue sufriendo, según denuncian desde Eurofer (Asociación Europea del Acero), la competencia desleal que suponen las exportaciones de países como Turquía.

A la carrera

Además de ArcelorMittal, hay otras compañías que han iniciado noviembre a la carrera. Se trata de SS&C Technologies y Marvell, que se han anotado en estas primeras sesiones más de un 10%. En la otra cara de la moneda, el valor que más castigo arrastra en este recién estrenado mes es 1&1 Drillisch, que cede más de un 2%.