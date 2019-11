Solo 1 de cada 10 gestores de 'La Liga de la Gestión Activa' de bolsa española bate al Ibex en 2019

En 2019 el Ibex sube casi un 10%, una rentabilidad que no consigue alcanzar el 90% de los gestores activos de bolsa española. Sólo March International Iberia, MAN GLG Iberian Opportunities y Fidentiis Tordesillas SICAV Iberialo logran. En la otra punta de la clasificación se encuentran tres productos con los que el inversor no sólo no bate al mercado, sino que pierde dinero.

El año está siendo volátil para el Ibex 35. Esto puede hacer pensar que las subidas y bajadas son un terreno propicio para que los gestores activos demuestren su capacidad de generar alfa. Sin embargo, no está siendo así: sólo 3 de los 34 fondos de inversión que conforman La Liga de la Gestión Activa de elEconomista, menos del 10%, bate el 9,97% que logra el Ibex en el ejercicio, a 24 de octubre (por tener datos de todos los fondos). Se trata del fondo March International Iberia A-Eur, gestionado por Antonio López y Francisco Pérez; el MAN GLG Iberian Opportunities EUR, que gestiona Firmino Morgado, y el Fidentiis Tordesillas SICAV Iberia, que capitanea Ricardo Seixas. Los tres productos se mantienen en la parte alta de la clasificación, con rentabilidades del 10,97%, 10,74% y 10,41%, respectivamente.

Fondos de bolsa española.

Los dos primeros llevan todo el año compitiendo por mantenerse en lo alto de la tabla. En el primer trimestre era el vehículo de Firmino Morgado el que cerró en cabeza, mientras March International le seguía en segunda posición. Sin embargo, se cambiaron las tornas a partir del segundo trimestre, y el producto de Antonio López se ha mantenido en cabeza desde entonces. Cabe destacar que los dos productos tienen exposición al sector financiero, con casi el 16% de su cartera invertido en este negocio en este momento en el caso del March International, el segundo sector con más peso del fondo, según los datos de Morningstar, mientras que para MAN GLG Iberian Opportunities supone un 17%.

Bankinter es ahora la gran apuesta del sector financiero español para los dos gestores, con una exposición del 4,77% de toda la cartera en el fondo de López, y del 6,41% en el de Morgado. El primero tiene el mayor peso en la socimi Árima, con un 6,2% del total, y en segundo lugar Barón de Ley, con un 6,04% de la cartera. El fondo de la gestora Man Group, por su parte, tiene ahora como mayor posición Galp Energía, con un 7,5%, y un 5,23% en Banco Santander, la tercera firma con más peso en su cartera, tras Bankinter. El fondo de Fidentiis les acecha muy de cerca en cuanto a rentabilidad. Sus tres primeras posiciones son EDP Renovaveis, Merlin Properties y Cellnex Telecom, con porcentajes del 6,56, 6,14 y 5,81%, respectivamente.

Tres productos que dejan pérdidas

En el otro extremo de la tabla de clasificación se encuentran tres fondos que no están siendo capaces de conseguir salir de los números rojos en cuanto a rentabilidad. Se trata del Horos Value Iberia, gestionado por Javier Ruiz, y los dos fondos de La Liga que administra José Ramón Iturriaga, el Abante FG Spanish Opportunities, y el Okavango Delta. El fondo de Horos acumula pérdidas del 1,51% en el año, mientras los de Iturriaga llevan un retroceso del 1,37 y 1,36%, respectivamente.

La cartera que gestiona Javier Ruiz está invertida en más del 27% en el sector de materias primas, con firmas como Ercros, Aperam y Semapa entre sus principales posiciones. Por su parte, Iturriaga ha mantenido durante todo el año su confianza en el sector financiero español, muy castigado durante los últimos años, y que todavía no ha empezado a recuperarse de las caídas que le han generado los bajos tipos de interés y la fuerte competencia. Ahora sigue siendo el de mayor peso en las carteras de Iturriaga, con un 34% en el fondo Abante Spanish Opportunities, y casi un 33% en el Okavango Delta, siendo Unicaja la entidad de más exposición.

Los gestores que se autodenominan value, Bestinver Bolsa, Magallanes Iberian Equity, Cobas Iberia, Azvalor Iberia y Horos Iberian Value no están pasando por un buen año. El primero es el que mejor lo hace en el ejercicio, con una subida del 5,21%. Magallanes, que a cierre del tercer trimestre se mantenía por delante de este último en rentabilidad, se ha quedado rezagado, y sube un 3,37% en el año. El fondo que gestiona Francisco Paramés, Cobas Iberia, avanza ahora un 1,08% en el año, un fuerte contraste con el buen año que mantenía al cierre del primer trimestre, momento en el que subía más del 10,1% en el ejercicio, el cuarto más alcista de toda la Liga.