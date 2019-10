¿Quién dice que la banca no ha pagado la crisis?

Y se va Draghi: game over para don Mario. Un notable le hemos dado en elEconomista a su gestión a través de una encuesta que hemos elaborado entre expertos. Su balance a corto plazo para muchos es espectacular. Pero a largo plazo ya se juzgará. ¿Héroe o villano?

Esta semana le he escuchado off the record a una de las personas que con mayor intensidad vivió la crisis de deuda que si Draghi hubiese llegado tres años antes al cargo -lo hizo en noviembre de 2011- la historia de Europa se hubiese escrito de otra manera. Trichet, su antecesor, es permanentemente crucificado por subir tipos a las puertas de una recesión. Pero nadie tiene la seguridad de que si el salvador del soldado Ryan del euro hubiese llegado antes, hubiesen pasado menos meses para que pronunciara el whatever it takes. Como nadie sabrá si su incapacidad permanente para crear inflación ha desperdiciado una década para salir de una crisis de deuda que es de la ciudadanía, porque la deuda que no ha disminuido es de los estados.

Los pagadores de la crisis que deja abierta el BCE por el schumpeteriano concepto de la destrucción creativa son los bancos. Las entidades financieras se han quedado con un negocio cuya estructura (los clientes no somos conscientes de los servicios que prestan) no genera suficiente rentabilidad como para cubrir el coste del capital.

La economía europea está tratando de salir de la crisis a costa de los bancos. El BCE piensa primero en los ciudadanos, pero la sociedad no se cree que los bancos no ganen dinero al poner el crédito por debajo de su valor.

En el legado de Draghi quedará su influencia para situar el desempleo en la UE en mínimos, construir una economía más exportadora al debilitar el euro en torno a un 20% frente al dólar, pero deja la duda razonable de si sus decisiones han japonizado a Europa con una secularización de los tipos bajos.

Los accionistas de la banca son los paganinis hasta ahora de esta fiesta. Cuando uno comprueba que en la última década haber tenido acciones de la banca ha recortado el beneficio por acción en torno al 50%, queda todo dicho. Y lo peor es que si hace unos años pensábamos que su cotización por debajo de su valor de liquidación era una clara señal de infravaloración que se recuperaría, hoy es otra señal de la secularización de la crisis a la que se enfrenta el sector... y que deja en la sucesión de Draghi.

El presidente del BCE es también responsable de la sobrerregulación de un sector al que han dejado la movilidad de un peluche sobre un velcro. Una gran autoridad bancaria decía esta semana que de las tres líneas de defensa de la banca "solo hablamos del capital para cubrir las pérdidas y no de las dos primeras: ganar dinero y cubrir las insolvencias".