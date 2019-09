Bankia se convierte en la 'oveja negra' de la banca en España para JP Morgan

La revisión sectorial que JP Morgan suele realizar de manera periódica a la banca española ha dejado claramente señalada a Bankia. La firma presidida por José Ignacio Goirigolzarri es la única entre todas sus homólogas que recibe un consejo de "infraponderar" sus acciones (reducir el porcentaje de inversión que un valor tiene en una cartera) por parte de la entidad estadounidense.

Un consejo que viene acompañado de una valoración de sus acciones por debajo de la que realiza la media de analistas que la siguen e, incluso, por debajo de los actuales niveles de cotización de la compañía. Y es que, desde JP Morgan ven a Bankia cotizando un 8,5% por debajo del nivel de cierre del jueves en los próximos doce meses.

Este tijeretazo se produce ante la perspectiva de un periodo prolongado con el precio del dinero sin incrementarse, algo que ayer Mario Draghi confirmó con su batería de medidas de estimulo para la economía europea.

No obstante, el recorte de la estadounidense no impide que la antigua Caja Madrid se posicione como una de las firmas del Ibex 35 que más alzas registra en una sesión en la que los valores del sector están repuntando con fuerza tras la reunión de ayer del Banco Central Europeo (BCE).

En una situación muy diferente a la de Bankia se encuentran Santander y Bankinter, según JP Morgan. La primera de ellas es la que tiene el mejor consejo de todas las firmas que sigue la empresa norteamericana, mientras que la entidad dirigida por María Dolores Dancausa es la única a la que en la última revisión han mejorado el consejo que emiten sobre ella, hasta mantener.

La situación técnica no invita al optimismo

"Desde el punto de vista técnico no podemos considerar que hemos visto un suelo sostenible, aunque esté tratando de reaccionar a corto plazo", afirma Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

"Podríamos ver un rebote mayor a corto plazo hacia el techo del canal bajista que acota su cotización en los últimos meses, pero mientras no supere al menos la zona de los 1,88/1,92 euros no podremos hablar de fortaleza", explica el analista. "De hecho", sentencia, "podríamos ver más caídas hacia los 1,45/1,40 euros si no se supera dicha cota".

