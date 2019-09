El Ibex 35 afronta este jueves una revisión sin candidatos a entrar en el índice

El Ibex 35 vuelve a pasar examen este próximo jueves. Los miembros que componen el Comité Asesor Técnico (CAT) evaluarán si es necesario realizar algún cambio para que el índice continúe representando a los valores más líquidos del parqué español. A juzgar por los datos de contratación bursátil, no debería producirse ninguna entrada en esta reunión de septiembre, en la que tampoco es muy habitual que se anuncien movimientos ya que suelen reservarse para las citas de junio y diciembre.

Los 35 valores que más se negociaron en bolsa entre principios de marzo y finales de agosto –el periodo analizado– coinciden con los 35 que componen actualmente el Ibex, según datos de Bloomberg. No obstante, hay una compañía que no cumple con el criterio de capitalización que, aunque no es el principal, los expertos también estudian: Ence.

El fabricante de celulosa se sitúa en el puesto 25 por contratación, pero el fuerte desplome que arrastra en bolsa la deja con un tamaño insuficiente. Ahora bien, esta misma situación se produjo en la reunión del pasado junio y el CAT decidió no excluirla; el único cambio que se produjo fue la salida de Técnicas Reunidas, que lo abandonó por primera vez desde que entró en 2008, y la entrada de MásMóvil.

El valor de Ence en el parqué se ha derrumbado más de un 32% este año. En el semestre analizado, su capitalización media se queda en los 1.061 millones de euros; en la revisión previa era de 1.360 millones. El dato, ajustado a un coeficiente según el capital que circula libremente en bolsa (free float), no alcanza el 0,30% de la suma total del Ibex en ese periodo, al situarse en el 0,22%.

Pero la falta de candidatos claros juega a su favor. Y es que en el ranking por contratación estarían Técnicas, Sacyr y Neinor, y ninguna cumple con la capitalización. La siguiente que sí pasaría el baremo sería Logista. Aunque Ence triplica la negociación media diaria de esta.