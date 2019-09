Álex Fusté (Andbank): "Parece que nada puede pinchar la burbuja de la deuda"

La resolución del conflicto comercial entre China y Estados Unidos está más lejos, según Álex Fusté, economista jefe de Andbank, desde el pasado viernes, cuando el país asiático firmó un acuerdo con Irán para comprarle petróleo. Esto impulsará las medidas de estímulos, añade, lo que, a su vez, prolongará el rally que vive la renta fija.

Guerra comercial, 'Brexit', políticas monetarias De los eventos que marcan el pulso económico mundial ¿cuál es el que más impacta en los mercados?

No has mencionado el más importante, aunque tiene mucho que ver con la guerra comercial. El viernes, Pekín cerró un contrato con Irán en virtud del cual el país asiático comprará grandes cantidades de petróleo a Teherán, con un descuento de entre el 20% y el 30%. Para mí ese suceso es el más relevante. Porque representa un claro desafío de Pekín al régimen de sanciones de Washington [que establece que nadie puede adquirir petróleo a países que tienen vínculos con el terrorismo], que vería truncadas sus aspiraciones de reducir las ventas de petróleo iraní. Con este acuerdo, China recibe petróleo barato y se garantiza el suministro.

¿Y cómo afecta a la guerra comercial entre China y EEUU?

Complica mucho su resolución; para mí el conflicto comercial se ha convertido en un problema estructural y de largo plazo. Todas las esperanzas de que se solucionase acaban de truncarse.

¿Qué implicaciones tiene eso?

La primera, que la expectativa de crecimiento mundial va a ser menor. China va a desplegar miles de personas en Irán para garantizar el suministro de envíos desde el Golfo Pérsico, de modo que Irán está recibiendo apoyo militar en una región muy complicada, lo que puede elevar la tensión a nivel global. Es la institucionalización oficial de la nueva guerra fría. Al perpetuarse las dinámicas del conflicto, continuará la ralentización de la economía china, que a su vez explica el 20% del crecimiento mundial. La segunda consecuencia es que, debido a esa caída de las expectativas de crecimiento, los bancos centrales seguirán incentivados a prolongar los estímulos. La buena noticia es que nada parece poder pinchar la burbuja que hoy vemos en los mercados de deuda.

¿Dónde ve menos oportunidades, en la renta fija o en la variable?

En renta fija no vemos ningún tipo de valor en la eurozona. Me da igual si la deuda sigue subiendo en precio, no veo ningún valor en un bono español al 0,2% ni en uno alemán al -0,6%.

¿Dónde hay valor en renta fija?

En bonos en divisa fuerte, como el dólar, que ofrecen más del 2%. No sólo el de EEUU, también los de emergentes, como el bono brasileño a 10 años en dólares, o el de México. Incluso Turquía está viendo un buen comportamiento de su deuda en dólares. El resto de países, por poco que hagan, se verán beneficiados por este mundo de tasas negativas, y mientras Europa siga así esto no cambiará. Christine Lagarde es, por así decirlo, otro animal político, al servicio de los líderes políticos.

¿Qué espera de la reunión del BCE de este jueves?

Que Draghi relance los estímulos. Podría optar por extender las medidas actuales, aumentar las compras de deuda corporativa no bancaria, y también de gobiernos. No me gusta este rol de la institución, que en los últimos años ha desempeñado un papel desproporcionado en el crecimiento de las naciones europeas. Somos totalmente dependientes y eso no es bueno.

En renta variable, ¿dónde hay oportunidades?

Creemos que España cotiza con un descuento muy relevante por el tema del Brexit. Al hard Brexit no le damos una probabilidad mayor del 25%. Desde el 9.000 actual, el Ibex podría irse hasta el 9.400 o al 9.425. Otros mercados interesantes son Japón, donde el Nikkei aún tiene un recorrido del 4,5%, e India, que desde el punto de vista fundamental tiene todo a favor para convertirse en la gran fábrica del mundo.